Salario al doble amenaza prestaciones

El aumento al salario mínimo al doble en la franja fronteriza anunciado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo las prestaciones que reciben los trabajadores debido a que en el rango salarial expuesto por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) están ya integrados dichos beneficios, de acuerdo con analistas.Contadores refieren que una vez que se ejecute la medida, las bonificaciones que engrosan el sueldo diario pueden ser trasladadas a la percepción nominal.Es decir, se teme que las empresas quiten a trabajadores bonos de producción, de puntualidad, de asistencia o fondo de ahorro para equilibrar costos.Víctor Torres Ruiz, miembro del Colegio de Contadores, explicó que al momento de afiliar a un empleado se suman a su sueldo diario los beneficios adicionales como bonos de productividad y asistencia.“Es un cálculo que se hace para efectos del IMSS e integrar un salario para cotizar”, especificó.El foco de la propuesta de López Obrador para la frontera es precisamente qué pasará con esas prestaciones adicionales que se suman al mínimo, concretamente en el sector maquilador.“Muchas empresas pudiera ser que para compensar un poco quiten ciertos bonos y paguen el doble que marque el Gobierno”, indicó.El contador comentó que es preciso analizar el impacto real en el ingreso de la clase trabajadora, pues considerando que el grueso gana arriba de dos salarios mínimos, con la duplicidad quedaría prácticamente igual.El IMSS, con datos a junio de 2018, establece que en Juárez hay 449 mil 423 empleados afiliados, de los cuales 100 mil 982 ganan arriba de uno y hasta dos salarios mínimos. Únicamente 64 empleos están registrados con un salario mínimo.En un rango de dos y hasta tres mínimos diarios están registrados ante el IMSS 140 mil 423 empleados.Por sector económico el promedio es de dos y hasta tres salarios mínimos. En la industria maquiladora, que tiene adherido en el IMSS al 65 por ciento del empleo total, el grueso de sus trabajadores (111 mil 441) gana hasta 3 salarios mínimos y 40 mil 167 elementos ganan máximo dos salarios mínimos.Ven pérdida de competitividadMario Hernández, líder del segmento IMMEX de KPMG, coincidió en que están en juego otros rubros que impactan más al empleado, como la reducción de prestaciones.Específicamente en la industria maquiladora mencionó que podría darse una pérdida de competitividad en la zona al elevar el mínimo que deben pagar las empresas a sus obreros.Agregó que falta determinar cómo se va aplicar y cómo operaría en conjunto con la reducción propuesta a las tasas del IVA e ISR.‘Que beneficie el bolsillo de los trabajadores’Para la abogada laboral Susana Prieto, la propuesta de aumentar el salario mínimo debe ser revisada en su operación para asegurar que se beneficie el bolsillo de los trabajadores.La oferta, dijo, tiene que ser aplicable directamente al salario de los trabajadores y sin detrimento de las prestaciones laborales, como lo han advertido algunas empresas.En entrevista, Prieto advirtió que hay empleados que han recibido información errónea que les lleva a no querer el aumento ante posibles afectaciones a sus ingresos.“Muchos trabajadores rechazan el aumento salarial porque los están desinformando con que con el aumento también van a aumentar las deudas de sus créditos de vivienda, lo que es falso porque desde 2016 se pagan en UMAS (Unidad de Medida y Actualización).“Otra mentira es amenazarlos con quitarles bonificaciones, algo que les han dicho en algunas maquiladoras”, manifestó.Debido a ello, afirmó, es menester asegurar que el incremento signifique un beneficio para los trabajadores.Por ello, explicó la abogada, es importante que el incremento se dé, efectivamente, en el salario de nómina. Prestaciones como bonos de producción, de puntualidad, de asistencia, de fondo de ahorro, al no ser parte del salario que se reporta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, no benefician al trabajador, indicó.“La mitad del salario está fuera del salario que cotiza el trabajador porque es en bonos, entonces el aumento va a ser benéfico. Aumentarlo implica muchas cosas, por ejemplo, la maquila nunca ha querido incrementar los salarios, aumentan los bonos, pero para las prestaciones de retiro eso no sirve para nada”, aseguró.

