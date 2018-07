Estamos asustados, dicen vecinos de la Felipe Ángeles

Una de las víctimas del ataque contra una familia en la calle Tabascos dice haber visto sólo el paso de un vehículo del que no recuerda más que desde ahí iniciaron los dispararos.Los cinco –tres hermanas y el esposo de una de ellas y una menor de edad– estaban sentados en un escalón de la banqueta de la casa cuando, dice, escuchó las detonaciones y vio caer a su cuñado.“Yo no supe cuando me tocó el balazo; yo lo que único que hice es agarrar a mi bebé y abrazarla y correr”, platicó la afectada.Herida, ayer reanudó su trabajo la colonia Felipe Ángeles, donde en la última semana se han registrado tres ataques armados contra familias.“Estamos asustados, dolidos, todo a la vez, no lo puedo creer que pase todo esto”, externó una vecina tras el ataque.Otra de las hermanas afectadas, de 30 años, recibió un balazo en una pierna.La otra, de 16 años, es esposa del hombre que murió y alcanzó a correr al momento de la agresión, comentó.En el lugar, la entrevistada dijo agradecer a Dios que ese día los niños no hubieran salido a la calle como suelen hacerlo todos los días.“Mi hermana, a la que le dieron en la pierna, también acababa de meter a su bebé, no tenía mucho, tenía cinco minutos. Todos los niños siempre andan jugando ahí, pero ayer (lunes) no andaba nadie”, agregó.Visiblemente consternados, vecinos del sector acompañaban a los familiares de las mujeres que fueron agredidas el día del ataque.Comentaron que a veces hay rondines de la policía pero que, como ese día, llegan después de que suceden los crímenes.En un recorrido en las calles Arroyo de las Víboras y Gardenias, a unas cuadras de donde el pasado 17 de julio se registró otro ataque contra una familia, los vecinos comentaron que los patrullajes no son regulares en esa colonia y con la situación de violencia que hay en su colonia prefieren no salir.“Yo no salgo ni a la tienda con mis niñas, porque sabe dónde nos vaya agarrar por error”, comentó una mujer quien omitió su nombre por motivos de seguridad.Otro habitante de esa calle, dijo que tiene miedo de salir a la calle o a divertirse por tantas muertes que han pasado en ese sector.“Antes hasta las 2:00 ó 3:00 de la mañana salíamos a jugar, pero ahora ya no se puede”, comentó.