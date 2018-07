Las 'pifias' de la Fiscalía que dejan libres a presuntos criminales

Gracias a un error de la Fiscalía General del Estado, fue liberado el presunto responsable de arrollar a un motoclista al que tras arrastrarlos 600 metros, le provocó la muerte.De acuerdo al juez de Control Félix Aurelio Guerra Salazar determinó que no fue apegada a Derecho la detención de Iván Alberto Morales Ruiz porque no se actualizó el término de la flagrancia ya que no fue asegurado inmediatamente después ocurrido el delito y la investigación se interrumpió.En lo que va del año, existen tres casos más registrados que han sido publicados en las páginas de El Diario de Juárez.En enero de 2018, un Tribunal de Control ordenó la libertad de Jesús Armando Murillo Salinas, detenido como sospechoso de un asesinato ocurrido a principios de esta semana en la colonia Tierra Nueva, al considerar que el Ministerio Público (MP) formuló cargos legales de forma incorrecta.En marzo pasado, dos integrantes de la pandilla “Los Aztecas” fueron absueltos de un feminicidio debido a que la única prueba que los incriminaba no reunía los requisitos de ley para ser tomada en cuenta.Se trata de una entrevista ante el Ministerio Público en la cual no estuvo presente un abogado defensor y en la que los ahora exonerados aceptaron su responsabilidad y dijeron en qué lugar había sido asesinada la víctima. El crimen ocurrió el 3 de octubre de 2015.El pasado, un Tribunal de Control ordenó la libertad de Jesús Armando Murillo Salinas, detenido como sospechoso de un asesinato ocurrido a principios de esta semana en la colonia Tierra Nueva, al considerar que el Ministerio Público (MP) formuló cargos legales de forma incorrecta.Además explicó que ese dinero o evidencia eran parte de la carpeta de la investigación número 37-2015-26645 seguida en contra de Ricardo López por hechos presuntamente sucedidos en septiembre de 2015, cuando fue detenido por agentes de la Policía Estatal Preventiva por estar presuntamente en posesión de dosis personales de droga.

