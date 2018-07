Sin dinero para pagar la nómina y la renta de sus oficinas se quedó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a nivel local, después de que la dirigencia estatal suspendiera la repartición de las prerrogativas mensuales a todos los comités municipales de la entidad.En Juárez, el Comité Directivo Municipal del partido del Sol Azteca recibía de financiamiento del Estado una bolsa de 18 mil 900 pesos mensuales, dijo el presidente interino de la institución, Ernesto Lozano.“De hecho ya nos los recortaron, entonces vamos a tener que solventar los gastos de nuestra bolsa. El 15 de agosto se vence la renta y tendremos que buscar un lugar más barato”, añadió.En primera instancia, dijo, el recorte obedece a que a nivel local no alcanzaron el tres por ciento de la votación en las elecciones del Ayuntamiento, aunque el dirigente estatal del PRD, Pavel Aguilar, aclaró que más bien se acabaron el financiamiento de este año.“No tiene qué ver, en todo caso sería hasta el año entrante, pero pedimos el 50 por ciento del financiamiento a inicios del año por las elecciones y lo gastamos durante las campañas. Además enfrentamos una multa de 8 millones de pesos”, anotó Aguilar.En las elecciones del primero de julio, el candidato a la presidencia municipal de Juárez, José Luis Barrios García, obtuvo apenas 5 mil 201 votos, que representan tan sólo el 1.00 por ciento de la votación.Un cálculo de El Diario a los resultados de los comicios indica que el PRD se quedaría sin regidor en el próximo Ayuntamiento al no alcanzar el dos por ciento de la votación válida emitida.A nivel estatal la situación no fue muy distinta. Con 32 mil 861 sufragio que registró el instituto político alcanzó un 2.22 por ciento de los votos, lejos del 3 por ciento que se requiere para que se les siga dando financiamiento el año entrante, dijo Lozano.Además de la falta de recursos, el PRD enfrenta después de los resultados del primero de julio pasado la desbandada de militantes hacia las filas de Morena.“Estamos en una disyuntiva más difícil que antes. Ahora tenemos más lastres que cargar”, dijo en relación a figuras del partido que siguieron a su exlíder Andrés Manuel López Obrador, hoy virtual presidente de México por la coalición de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES).Hizo referencia entre ellos a Candelario López, el último dirigente local que tuvo el PRD y quien en la coyuntura del proceso electoral mostró su apoyo al proyecto alternativo de nación de López Obrador.“Para mucha gente fue un golpe fuerte, para nosotros el grupo que nos estamos reuniendo es volver a reiniciar el partido desde abajo, como lo hicimos cuando empezamos aquí en Juárez”, anotó.

