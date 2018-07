Abren proceso vs presunto homicida de jubilados

El hombre detenido cuando conducía el automóvil de una pareja de profesores jubilados que fueron calcinados en su casa durante un “housejacking” fue vinculado a proceso por los delitos de posesión de vehículo robado y delitos contra la salud.Bajo esa circunstancia, Javier Marín Arreola permanecerá en prisión preventiva, mientras que el agente del Ministerio Público solicitó dos meses de plazo para cerrar la investigación.Ayer, en una sala de la Ciudad Judicial, un juez de control decretó la vinculación del acusado al darle crédito a los argumentos de la representación social acerca de cómo se dio la detención del sospechoso.El hombre está relacionado con un hecho que ocurrió el pasado sábado 14 de julio, cuando al parecer se cometió el robo en el domicilio de Arturo Castro Chávez y su esposa Rosa María Cook García quienes fueron asesinados.Aunque la defensa argumentó que en el reporte había inconsistencias, como que no estaba probado que el acusado portara la droga y que en el reporte del sistema Silver establecía que el modelo del automóvil robado era 2001 y no 2011 como se indica en la acusación.Sin embargo, el juez de control indicó que no quedaba duda que el auto que manejaba el sospechoso era el mismo que había sido sustraído, por lo que le dio validez al reporte policial al considerar que la variación en los años es sólo un error.Además, existe coincidencia en el número de serie del automotor incluido en el reporte de robo y en el peritaje que se hizo al vehículo que tripulaba Marín Arreola cuando fue detenido, por lo que decretó la vinculación a proceso del detenido.

