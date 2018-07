Rehabilitan alberca de la colonia Francisco I. Madero

Tras cuatro días de limpieza profunda, el viernes abre nuevamente la alberca del Centro Comunitario Francisco I. Madero, de Juan Balderas y Porfirio Parra.El horario es de martes a domingo de las 11 a las 5 de la tarde, y en la tarde de 4 a 5, los martes y jueves, hay clases de natación para niños, dio a conocer la directora del lugar, Anavelia Acosta Vázquez.El costo para entrar a la alberca es de 15 pesos para los niños y 25 para los adultos, y por las clases son 50 pesos por los dos días.Acosta afirmó que este año casi no ha asistido gente a la alberca, a pesar de que se acaban de invertir 18 mil pesos en mantenimiento.“Nos afectó la veda electoral y porque no pudimos hacer publicidad como dependencia de Centros Comunitarios, apenas las semanas pasadas empezamos a hacer publicidad por vía página Facebook”, mencionó.Recientemente se pintó la base de la alberca, se arreglaron las fachadas y pinturas, se cambiaron los filtros y se colocaron lonas porque ya no tenía, explicó la funcionaria.Agregó que en este verano el día que más gente ha asistió fue un sábado, cuando ingresaron 55.Los días de mayor afluencia son los viernes, sábado y domingo.La directora del centro comunitario afirmó que actualmente van ocho niños a clase de natación, el curso inició con 12, luego aumentó a 24, pero muchos se fueron de vacaciones, y quedaron ocho.Los cursos de natación son para niños de 6 a 16 años.Acosta agregó que se planea abrir también cursos para adultos.Aseguró que todos los días al terminar las clases de natación se aspira la alberca, y los lunes que es cuando está cerrada se aplican químicos para limpiarla.Mencionó que en esta ocasión estuvo cerrada desde el lunes, porque debido a las últimas lluvias, el agua se empezó a poner verde y se tienen que diluir más químicos, y por lo tanto se debe dejar reposar la piscina, y abrirá nuevamente el viernes.También se limpiaron los filtros, anotó.Agregó que se permite la entrada a personas con traje de baño o ropa de licra, ya que el algodón suelta pelusa que tapa los filtros; está prohibido introducir alimentos. (Araly Castañón)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.