El incremento al doble del salario mínimo en la frontera norte no es suficiente para mejorar sustancialmente la calidad de vida de los juarenses, opinaron expertos en la materia.El abogado Santiago González Reyes, catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), vio preocupante que se malinterprete el anuncio del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, de subir el salario mínimo.Señaló que hay una gran cantidad de empresas en esta ciudad que tienen registrado ante el IMSS que pagan el salario mínimo a sus trabajadores, aunque en realidad les paguen más.“Lo que puede pasar es que les quiten a los trabajadores los bonos y otros beneficios extrasalariales; será como quitarles una cosa para darles otra”, advirtió.Mientras que el economista Benjamín Carrera, diputado electo de Morena por el distrito local 05, señaló que aunque esta será una medida que va a aliviar la economía de la clase obrera, el incremento no es suficiente.“No es suficiente el incremento al salario mínimo al doble. Las estimaciones que yo tengo es que una familia en Juárez debe tener un ingreso del orden de los 400 pesos para alcanzar a cubrir la línea de bienestar”, expuso.El plan del presidente electo Andrés Manuel López Obrador para la frontera norte contempla la reducción del IVA a la mitad e incrementar el salario mínimo al doble a partir del primero de enero de 2019, sin riesgos de inflación.Actualmente el salario mínimo es de 88.36 pesos. De aumentarse como lo promete López Obrador, alcanzaría los 176 pesos con 72 centavos.Dijo que en cambio, podría aplicarse un salario mínimo vital, cuyo ingreso sería de 250 pesos.Para Carrera, al incrementarse este monto se va a ver beneficiada la economía de la región.El experto en finanzas, que además ha publicado estudios sobre la cuestión de los salarios, señaló que de entrada muchos trabajadores no ganan un salario mínimo. “Aquí en la ciudad, el 60 por ciento de los trabajadores ganan de uno a dos salarios.En marzo pasado, el futuro legislador organizó una mesa redonda denominada “Salario justo y digno en Ciudad Juárez” como parte de la materia Investigación Económica de la Licenciatura en Economía de la UACJ.Tras ese foro ha insistido en que no es suficiente el incremento del salario mínimo al doble.Sin embargo, aclaró que con este incremento del salario al doble, se acerca mucho a la inmensa mayoría de las familias a tener cuando menos la línea de bienestar mínimo que es de 200 pesos diarios, y eso ya es benéfico.

