Lo inculpan por traer un auto robado; era de un asesinado

Un hombre fue acusado del delito de posesión de vehículo robado, el automóvil era propiedad de una persona que fue asesinada en una vivienda de la colonia Aztecas, ayer fue puesto a disposición de un Tribunal de Control. Autoridad que le permitió enfrentar el proceso penal en libertad.Al sospechoso Rufino Noé Vázquez Favela se le impuso como medida cautelar la obligación de acudir cada 15 días a firmar ante el personal del Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISPJ).El viernes pasado a las 02:01 horas se recibió una llamada al 911 en la que se reportaba una riña en las calles Bocoyna y Globo de la colonia Anáhuac, por lo que fueron enviados dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Al llegar los municipales se percataron que había ocurrido un accidente vial entre cuatro vehículos y fueron interceptados por Gabriel Macías y Hugo Macías Granados, quienes les informaron que el conductor de un vehículo Ford F-150 de color negro y con matrículas ZUG-3718 era quien había impactado tres automotores que se hallaban aparcados.El piloto de la Ford F-150 estaba al volante y la puerta se había quedado atorada pero de un empujón, el guiador —quien dijo llamarse Rufino Noé Vázquez Favela— logró salir y fue asegurado. Con él viajaba Lazara Guadalupe Flores Romero quien dijo contar con un documento en el que se acreditaba que la Ford F-150 no tenía reporte de robo.Los municipales consultaron una base de datos para determinar si contaba o no con reporte de robo y tuvieron conocimiento que a esa hora había un pre-reporte. Por lo que a las 02:18 horas del viernes se formalizó la detención de Vázquez y Flores Romero, ella porque presuntamente ofreció dinero a los policías para que no detuvieran a Rufino Noé Vázquez.Esa información fue dada a conocer ayer a la jueza de Control Yira Celida Ochoa Contreras, para solicitarle que declarara legal la detención, por parte de una agente del Ministerio Público (MP) quien también explicó que una de las agentes que firmó el parte informativo realizó un rectificación para indicar que al momento de la intervención policíaca tuvieron conocimiento que la Ford F-150 era propiedad de una persona asesinada horas antes por ello tardaron horas en consignar a Rufino ante la representación social.

