Juárez es una de las ciudades del país donde los niños y adolescentes encuentran mayores condiciones de vulnerabilidad y peligro físico, de acuerdo con diferentes indicadores.El año pasado, este municipio fue el segundo de México con más casos de lesiones en menores producto de violencia familiar atendidos en unidades de los Servicios Estatales de Salud, muestra el Subsistema de Lesiones y Causas de Violencia.Sólo después de León, que notificó 352, Juárez acumuló 293 registros de niños y adolescentes lesionados en sus núcleos familiares.Además, en el mismo período, reporta este subsistema, esta frontera se posicionó como el quinto centro urbano con más casos de lesiones violentas reincidentes, lo que significa que, al momento de ser atendidos, los menores ya habían sido violentados previamente.Juárez, un municipio donde según las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) habitan 534 mil 312 niños, niñas y adolescentes de hasta 19 años, ocupó la posición número 2 en muertes accidentales.De acuerdo con el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED), el año pasado en la frontera chihuahuense murieron en accidentes de distinta naturaleza 80 menores de 0 a 17 años.Sólo Toluca, Estado de México, la superó con 93 decesos.A estas estadísticas se suma el hecho de que la población infantil y adolescente de Juárez es cada vez más vulnerada por las balas.Según el SEED, mientras en 2015 fueron asesinados 13 menores de entre 0 y 17 años, en 2016 el número de víctimas que murieron a causa de lesiones por armas de fuego subió a 21 y se disparó a 42 el año pasado.Estas cifras demuestran que los esfuerzos gubernamentales por proteger a la niñez y la adolescencia de Juárez –el 37 por ciento de la población total según el Conapo– han sido inútiles, consideran integrantes de la sociedad civil.Hernán Ortiz Quintana, director de la organización Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), menciona que prueba de ello es el nulo presupuesto que tiene el recién instaurado Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SPINNA).“El papel de las autoridades municipales ha sido totalmente omiso y descarado, incluso. SPINNA es una instancia que no tiene un solo peso de presupuesto comparado con los más de 100 millones que le dan a Comunicación Social”, dijo.También Teresa Almada, docente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y directora de Casa Promoción Juvenil, advirtió que la infancia no cuenta con redes de apoyo.“En el caso de los adolescentes, muchos de ellos carecen de alternativas y son involucrados (en la violencia) a muy corta edad”, dijo.“Muchos de estos niños y niñas se quedan solos la mayor parte del día, están expuestos a figuras familiares como a agentes externos, vecinos o personas que pueden agredir su integridad física”, comentó la directora de la organización.Para Almada, es necesario implementar espacios de cuidado de la niñez y la adolescencia, debido a que sólo existe el turno matutino en las guarderías para cuidar a los niños y las escuelas de tiempo completo no han aumentado.Datos proporcionados por Víctor Quintana Silveyra, secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, indican que desde el año pasado y en lo que va del 2018 se han invertido 49 millones de pesos en espacios de cuidado infantil para 3 mil 497 en casas de cuidado y centros de bienestar infantil.El proyecto denominado #YOLO, señaló Quintana, es una estrategia de intervención con las juventudes juarenses, y en 2017 se abrieron por primera vez los centros comunitarios por las tardes con una oferta de espacios culturales, deportivos y formativos en los que se ha atendido a 29 mil 073 adolescentes y jóvenes.También los talleres que se imparten en los centros comunitarios están relacionados con la violencia, bullying, ciberbullying, autoestima, derechos humanos, drogas y prevención del abuso sexual, entre otros, indicó Quintana. (Fernando Aguilar, Verónica Domínguez / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.