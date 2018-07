Aun cuando habían sido identificados con nombre y apellido, varios cuerpos abandonados por sus familiares en el Servicio Médico Forense (Semefo) fueron inhumados ayer en el panteón San Rafael, ya que nadie los reclamó.Eberth Castañón, director de Servicios Periciales en el Estado, informó que entre los 40 cuerpos sepultados ayer en fosas individuales hubo algunos identificados con anterioridad por sus allegados, pero se tuvieron que etiquetar como “casos de abandono social” porque nadie fue por ellos, aunque no precisó la cantidad.Dijo que la mayoría corresponde a personas que murieron en hospitales donde sí los visitaba su familia, pero los abandonaron al morir por cuestiones de la cuenta médica.Jorge Nava López, fiscal en la Zona Norte, indicó que en muchos de estos casos hay fosas ya con lápidas de gente que falleció y nunca fue reclamada, pero donde sus allegados visitan las tumbas una vez que el Gobierno los sepulta a través de programas que buscan despejar de cadáveres el Semefo.El panteón San Rafael –localizado en la salida sur de la ciudad– recibió ayer los 40 cuerpos por parte del personal de Semefo, donde previa misa se procedió a su inhumación en fosas individuales con la identificación numeral de cada cuerpo.Se identificó a estas personas en un banco de datos y se obtuvo el ADN en aquellos cuerpos que no pudieron ser identificados, por si hay reclamaciones posteriores de personas que los buscan, informó la Fiscalía.Pero también hubo cuerpos previamente identificados por sus familiares a través de series fotográficas. Tenían nombre y apellido y se esperaba que sus parientes cercanos les dieran sepultura, ya que no existía impedimento legal para ello, dijo Castañón.Comentó que muchos de los identificados fallecen en accidentes de tránsito y otros se trata de muerte natural de indigentes, pero la mayoría es en hospitales donde sí tuvieron visitas pero aparentemente sus parientes se desentendieron de ellos cuando fueron declarados muertos.“Hay pacientes que están dos o tres meses internados y suman cuentas estratosféricas en hospitales, de donde nos hablan para ir por los cuerpos porque no logran que los familiares se hagan cargo”, dijo el director de Servicios Periciales.El fiscal Nava López aseguró que muchas de las fosas individuales donde quedan finalmente los cuerpos que inhuma la Fiscalía ya cuentan con lápidas que son colocadas por sus parientes que acuden a visitarlos. (Miguel Vargas / El Diario)

