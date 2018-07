La Unidad de Personas Ausentes y Extraviadas de la Fiscalía Zona Norte encontró que el menor Juan Manuel Ruiz García, de 11 años, conocido ya como “El Tomatito”, a quien buscan desde el 4 de julio, se llegó a extraviar hasta 3 y 4 días anteriormente sin avisar a sus padres.Pese a lo anterior no hay registros oficiales de que su familia interpusiera denuncias por desaparición, como esta vez en que su ausencia ha puesto en jaque a las autoridades y a su familia.Lo anterior lo corroboró Jorge Nava López, fiscal de la Zona Norte, quien informó que la búsqueda se continuará hasta encontrarlo.Nava dijo ayer que al niño se le ha visto solo deambulando por personas que ya lo conocen, quienes han dado aviso a las autoridades pero éste no es encontrado en los puntos que refieren los testigos.Indicó que aún no se ha logrado establecer si el menor está con algún adulto que lo estuviera confundiendo o si no quiere regresar a casa por voluntad propia.Las personas que dicen haberlo visto fueron escuchadas en declaración para poder establecer lo anterior con base en la plática que tuvieron con el menor, dijo el funcionario.Los antecedentes que han salido a flote son que el niño, Manuel Ruiz García, salió de su casa en dos ocasiones previamente sin dar aviso a su familia, pero no se tiene un antecedente legal o reporte por este motivo, confirmó Nava.Agregó que la búsqueda seguirá oficialmente hasta encontrarlo porque es un asunto prioritario para la Fiscalía Zona Norte.Reiteró que el menor se ha dejado ver ante personas que lo conocen bien, en lugares públicos y centros comerciales, donde lo han visto solo, sin alguna compañía, y aunque aparentemente está bien, el riesgo es latente mientras no le sea entregado a la familia, dijo.La pesquisa oficial menciona que el niño salió por la puerta trasera de su domicilio en la colonia Melchor Ocampo el día 4 de junio, y hasta ayer tenía calidad de desaparecido.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.