Pedirán otro dictamen sobre terreno invadido

Apesar de que ya existe un dictamen de Protección Civil municipal, se solicitará otro a esa dependencia y a la estatal, así como a colegios de profesionistas sobre el área de la colonia Juanita Luna que está invadida, para determinar si es o no de alto riesgo, acordó ayer el director de Regulación Comercial, Leonel Armando Ortega Cázares con los ciudadanos que habitan esa área.La líder de los colonos, María García, aseguró que el lugar no es de alto riesgo, y dijo que no se van a mover de ahí.“Ellos van a ir a hacer unos dictámenes de Protección Civil, pero vamos a estar de acuerdo en que lo dictaminen zona de alto riesgo o no porque ese fue arroyo, fue hecho con máquinas, no es cauce natural, es hecho”, aseguró García. Expuso que aunque el terreno sea de alto riesgo, el Municipio los va a apoyar para arreglarlo, porque “no nos vamos a salir”.“Nosotros queremos que nos apoyen para regularizar, si es zona de alto riesgo ellos nos van a ayudar para solucionarlo, pero que nos quedemos ahí, no que nos saquen”, manifestó ayer tras dialogar con el director de Regulación Comercial.A su vez, el funcionario dijo que aunque el área encargada en este asunto es la Dirección de Asentamientos Humanos, intervino por instrucción del secretario del Ayuntamiento para mediar entre ambas partes, ya que los vecinos ya no quieren dialogar con el titular de Asentamientos Humanos, Arturo Ayala Galindo.Aseguró que él no tiene conocimiento de un dictamen, por ello se solicitará uno nuevo sobre la viabilidad de ese predio, y para que haya más certeza se pedirá también a otros organismos.“Hay que esperar primero que nada ese dictamen y de ahí partiríamos para buscar otra solución, en caso que no salga favorable”, mencionó Ortega Cázares.A su vez, el director de Asentamientos Humanos afirmó que efectivamente existe un dictamen elaborado hace dos meses por Protección Civil municipal que indica que esa zona es de alto riesgo.Sin embargo, expuso que se elaborará otro y se invitará a peritos de la sociedad civil, del Estado y de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) para que también participen.“Si se demuestra que hay factibilidad en el predio, nosotros empezaremos a regularizar”, manifestó Ayala.Dijo que se realizará el nuevo estudio para que los colonos sepan que el Municipio no está en una postura a ultranza.“Si en un momento dado estos peritajes nos demuestran que es posible que se establezcan habitaciones ahí, vamos a regularizarlos, nosotros no tenemos otro fin que poderles proporcionar un terreno”, aseguró Ayala.