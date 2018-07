Por pifia, liberan a acusado de matar a motociclista

El conductor que presuntamente arrolló de forma intencional a un motociclista y le ocasionó la muerte tras arrastrarlo 600 metros, quedó en libertad al decretarse ilegal su detención.El juez de Control Félix Aurelio Guerra Salazar determinó que no fue apegada a Derecho la detención de Iván Alberto Morales Ruiz porque no se actualizó el término de la flagrancia ya que no fue asegurado inmediatamente después ocurrido el delito y la investigación se interrumpió; tampoco fue identificado por algún testigo, ni por algún ofendido y no se le encontraron al momento de asegurarlo indicios de su participación en el crimen.Morales Ruiz fue arrestado cuando se presentó a reportar como robado el vehículo utilizado para matar al motociclista. Sin embargo, el juez señaló que el Ministerio Público (MP) debió utilizar otra figura jurídica para detenerlo, como solicitar una orden de aprehensión u ordenar el arresto por caso urgente.Por lo que calificó de ilegal el arresto y ordenó ponerlo en libertad, Morales Ruiz fue liberado la noche del domingo pasado.Horas antes, el domingo por la tarde, Iván Alberto Morales fue trasladado a la novena sala de la “Ciudad Judicial” a disposición del juez Guerra para que una agente del Ministerio Público (MP) le diera a conocer la forma en que fue detenido y solicitar que decretara de legal el arresto.La fiscal explicó que a las 01:50 horas del viernes pasado Morales Ruiz conducía una Ford Ranger sobre la avenida Óscar Flores Sánchez con dirección al sur y a la altura de la calle Barranco Azul se detuvo para esperar el cambio de luz en el semáforo. En ese momento llegó al crucero el piloto de una motocicleta Italika, quien aún permanece en calidad de no identificado y se colocó enfrente de la Ranger.Lo que molesto a Iván Alberto Morales y empezó a perseguirlo después hubo una discusión y al continuar circulando por Óscar Flores Sánchez metros antes del cruce con Santos Dumnot le dio alcance, lo impactó con la parte frontal derecha contra la parte posterior de la motocicleta y lo arrastró 600 metros para luego quitarle las placas a la troca y huir a pie.La víctima fue ingresada al Servicio Médico Forense (Semefo) y al practicarle la necrocirugía se determinó que murió desangrada.El hecho fue observado por un conductor que iba atrás de la Ranger al momento que el motociclista se adelantó, César Ramírez Carreón, él llamó al 911 para reportar. Al lugar acudió el agente de Tránsito Hugo Sánchez, quien determinó que no se trataba de un accidente vial si no de un homicidio doloso después acudieron policías municipales y ministeriales.Al día siguiente a las 06:00 horas Iván Alberto Morales acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) zona Norte para reportar que le habían rodado su troca Ranger. Pero su esposa fue entrevistada por policía ministerial, sin darle a conocer que tenía derecho a guardar silencio por el vínculo que la une con Morales, y ella dijo que su pareja había llegado a la casa después de las 3 de la mañana sin el vehículo y afirmó que no lo iba a solapar.En ese momento se hizo la aprehensión de Iván Alberto Morales, le dijo la fiscal al juez Guerra Salazar. Mientras que el abogado defensor evidenció que al momento en que su cliente fue asegurado ya habían trascurrido unas cuatro horas y a la esposa no se le notificó que tenía derecho a no incriminar a su pareja además de tratarse de una entrevista ministerial no una declaración ante el MP.Después de la argumentación de ambas partes, el juez consideró que a le asistía la razón a la defensa y ordenó la libertad de Morales Ruiz.