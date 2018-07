Reciben plan de AMLO entre dudas y confianza

Bajar el IVA de 16 al 8 por ciento en la frontera, y subir el salario mínimo al doble, como anunció el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, desató polémica entre los sectores económicos.Cámaras empresariales, industria, fiscalistas, economistas y aduanales, coincidieron en que la reducción del IVA dará competitividad a la ciudad.Sin embargo en el tema de salarios y la posible reinstalación de una Aduana a 20 ó 30 kilómetros al sur de aquí, como estaba hace unos años, causó incertidumbre y posturas encontradas.El fiscalista Mario Hernández de la consultora KPMG, consideró que un incremento salarial al doble sacaría de competitividad a la industria maquiladora, pues algunas plantas aún pagan el mínimo.Dicha opinión contrasta con la de María Teresa Delgado Zarate, presidenta de Índex –organismo que representa al sector– quien aseguró que el aumento del salario mínimo al doble no tendrá impacto debido a que las plantas ya pagan más del mínimo, por lo que es opcional si quieren hacer un aumento más.Otros industriales señalaron que en el caso de las empresas que aún pagan el mínimo se puede contrarrestar el impacto haciendo ajustes en las prestaciones.Hernández consideró que el aumento del salario mínimo puede frenar inversiones y eso complicará aún más abatir el déficit de personal que el sector tiene ahora.Consideró también que el aumento del salario mínimo en la frontera provocaría a su vez que personas de otras ciudades emigren al norte en búsqueda de mejores sueldos, lo que forzaría a que en el resto del país se realicen también incrementos, desatando con ello un efecto inflacionario.“La idea de bajar el IVA, el Impuesto Sobre la Renta y un aumento salarial es que se genere empleo en la frontera y se detenga la migración a hacia Estados Unidos, pero pudiera traer consecuencias colaterales”, expresó.La presidenta de la Asociación de Maquiladoras Índex negó que la medida saque de competitividad a la maquila en Juárez, ya que en promedio los empleados de niveles operativos ganan entre 120 pesos y 250 pesos diarios.La líder industrial apoyó las propuestas del tabasqueño, afirmando que “por fin habrá justifica para la revolución de Juárez”.Coincidió que aunque aún no está clara la manera en la que se desarrollarían las propuestas, “en general avizoramos un buen panorama”.Raúl de León Apraez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, confirmó que son muy pocos los socios que pagan el salario mínimo.“Realmente a los industriales no nos viene a afectar porque todos andan en promedio de 2 mil 500 pesos semanales como mínimo, más de lo que indica la ley. Nosotros creemos que al contrario, si hay gente que todavía gana el mínimo, les va a beneficiar porque tendrán mayor capacidad adquisitiva”, señaló.En el caso de la zona franca, el especialista en Comercio Exterior y Logística de Grupo Palco, José Castañón, consideró que todo cambio es bueno, sin embargo tiene que ser congruente con las necesidades actuales para no afectar la competitividad y logística de la ciudad.Destacó que una parte importante es cómo se operaría actualmente, pues la garita se eliminó hace unos años y los procedimientos tendrían que ser distintos. Faltaría que se establecieran detalles, el cómo, dijo.Raúl de León Apraez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, consideró que se debe estudiar bien donde estarían las garitas y tener más información para conocer los impactos o beneficios que esto traería para Juárez.Señaló que deberían situarse a la altura del kilómetro 70, donde ya existe la infraestructura, ya que en el 20 existen maquilas que están desarrollándose por el área de Samalayuca.“Es un buen avance, pero ya cuando tengamos la información correcta, podemos revisar las afectaciones o beneficios”, expresó.En el tema de bajar el IVA del 16 al 8 por ciento en Juárez, Gabriel Cantú Murguía, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, mencionó que pagar solamente la mitad de impuestos, significaría un ahorro para las personas al disponer de un mayor flujo de efectivo.A su vez, esta medida ayudaría a incrementar la derrama en los comercios al brindar a las personas con mayor poder adquisitivo.Sin embargo, el aumento salarial pudiera significar un impacto negativo para los dueños de los pequeños comercios.“Tendría que hacerse un análisis, ya que nosotros tememos que ver también que no se afecten los negocios chicos porque a lo mejor hay empresas que no pueden ese sueldo, aunque si se paga más, ayudaría también a que crezca el comercio”, expresó.Mientras que en el tema de bajar el Impuesto Sobre la Renta en un 20 por ciento, la mayoría de ellos coincidió que se trata de un beneficio directo para los trabajadores, que los ayudaría también a aumentar su poder adquisitivo.Alejandro Sandoval Murillo, director de Solo Negocios y presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en Juárez, opinó que se debe explicar la manera en que se aplicarán todas estas medidas, ya que solamente se dio el anuncio sin dar más detalles.“Esto atiende a las propuestas que hizo en campaña y por supuesto que en principio se ven bien porque finalmente hay un beneficio al consumidor y ciudadanía en general sobre estos temas, pero hay que hacer un análisis profundo”, dijo.“Solo expusieron los planteamientos de descuentos fiscales y habla de inversiones y tópicos que suenan muy atractivos, pero se debe analizar el alcance fiscal y su implicación porque por ejemplo en el tema de bajar impuestos, si el Gobierno no es eficiente como prometen el planteamiento, tendrían que volverlos a subir”, añadió. (Con información de Berenice Gaytán)

