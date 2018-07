Se ahoga adolescente en la Acequia Madre

Un menor de 12 años murió ayer ahogado después de que cayó al canal de la Acequia Madre cuando acudió a recoger una pelota con la que jugaba con varios amigos en la colonia Altavista.El cuerpo recorrió varios kilómetros y transcurrieron tres horas hasta que finalmente los bomberos y personal de Protección Civil del Municipio lograron rescatarlo en el canal a la altura de la calle Los Echave y Vicente Guerrero.El director de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza, informó que tuvieron conocimiento de que el menor Azael Moreno Alvarado cayó al canal alrededor de las 5 de la tarde y lograron rescatarlo a las 8 de la noche.Explicó que a lo largo del canal habían colocado varias “trampas, una de ellas en la parte posterior del edificio del PAN de la avenida 16 de Septiembre y 5 de Mayo y otra más en la avenida Vicente Guerrero y López Mateos”.Dijo que en este sitio no fue posible detener el cuerpo, y fue finalmente a la altura de las calles Los Echave y Vicente Guerrero cuando lograron sacarlo, desafortunadamente sin vida.Matamoros Barraza mencionó que habían puesto trampas hasta el Campestre.Señaló que era difícil que lo encontraran con vida, porque otros menores mencionaron que lo habían perseguido alrededor de 200 metros y dijeron que éste había perdido el sentido y ya “nomás venía flotando”.Precisó que nomás era un menor el que había caído al canal y no dos.Un hombre se acercó a los bomberos frente al Cerecito para informar que era el abuelo del menor.Mencionó que su nieto tenía dos meses de haber llegado a la ciudad y estaba viviendo en su casa, incluso tenía pensado meterlo a estudiar la secundaria.Dijo que el menor le pidió permiso para jugar a la pelota junto con otros niños, por lo que él le pidió que no se retirara de la vivienda ni se tardara mucho porque tenían que ir al supermercado Smart.Mencionó que más tarde otros niños acudieron a avisarle que su nieto había caído al canal, ya que tropezó cuando fue a buscar una pelota.Matamoros Barraza dijo que iniciaron una investigación para determinar realmente qué pasó, pero además pidió extremar precauciones a los padres con sus hijos, ya que éstos se encuentran de vacaciones y no se les tiene que perder de vista.Agregó que aparentemente el agua del canal va tranquila, pero lleva corrientes muy fuertes por la parte de en medio y se lleva a cualquiera.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.