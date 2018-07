Sin agua, enfrentan ola de calor en el surponiente

Son las 12 del mediodía; la temperatura marca los 41 grados centígrados y, a esa hora, los rayos del sol es cuando más queman y las ganas de beber agua, tomar un baño y disfrutar al aire acondicionado aumentan. Pero para los pobladores de la colonia Granjas del Desierto, en el surponiente de la ciudad, el agua es un beneficio del que no gozan.Ahí, la familia Ramos López vive en la calle Vías del Central, donde ayer domingo se resguardaban bajo una lila; mientras Jorge, el padre, se abastecía de agua que compró a la pipa en 18 pesos.En la calle Tejón vive Juana Ochoa. Su hija con un bebé y su nieto estaban con la mesa puesta para tomar los alimentos bajo el árbol que ayuda con su sombra a un aire acondicionado que no da abasto a las ocho personas que ahí viven. En su mesa hay un garrafón de agua y una botella de refresco porque en este sector no hay infraestructura para agua potable.Ahí el agua sólo llega en pipa una vez por semana, comentaron los moradores de esa colonia, que además de una ración gratuita de la Junta Municipal, tienen que comprar más para completar las actividades del día.También comentaron que sólo la primera calle de la colonia Granjas del Desierto tiene bidones que les regalaron en la Junta Municipal.Por semana a la familia Ramos le dan 6 tambos de agua, con los que pueden bañarse, limpiar, mantener el aire acondicionado y beber. Ellos pagan 150 pesos por semana.Sin embargo, aunque el agua que les dan es potable, Jorge Ramos dijo que a veces se enfermaban del estómago y preferían hervir el agua o comprar agua purificada.La misma situación padece Agustina Zamora, el día de ayer sus contenedores no tenían agua. En su casa viven con 11 de sus familiares. Generalmente el fin de semana tiene los cuatro tambos vacíos, pero cuando no les alcanza pide ayuda a sus vecinos para completar la ración de ese día.Además del agua para consumo también de los integrantes de su familia debe guardar una parte para los animales domésticos que ahí tienen.Catalina Hernández tiene 12 años viviendo en esa colonia junto con 8 personas, quienes comparten el agua para realizar las actividades de limpieza en el hogar.“Tenemos que hacer que nos rinda, pero pues no nos damos abasto con el aire, para el quehacer, para lavar, para el baño”, comentó Catalina.En un día, las cuatro familias que ahí viven gastan un tambo de 200 litros de agua para el aire acondicionado. Para lavar utilizan dos cisternas y otros dos tambos para otras labores.También gastan alrededor de 5 garrafones de agua purificada por semana que les cuestan en total 180 pesos. Entre el agua para beber y la que usan para distintas actividades invierten más de 200 pesos por semana.“El bebé se pone necio porque quiere bañarse a cada rato, quiere estar en el aire fresco”, dijo Catalina.Otro de los problemas a los que se enfrentan miembros de la familia es a las enfermedades que a veces padecen por el calor. A los cuatro niños de manera constante les salen ronchas en la piel, así que deben bañarse tres veces día, dijo la afectada.“No nos damos abasto y las pipas no pasan, con este calor tenemos que estarle echando agua a los aires porque adentro no se aguanta el calor y los niños también necesitan estar en lo fresco”, dijo Catalina.Para mitigar el calor, la entrevistada comentó que deben comprar suficiente hielo y hacer agua de frutas naturales cuando se les termina el líquido.Los moradores de esa colonia pese a las condiciones económicas que enfrentan buscan sobrevivir con poca agua; pareciera que el desierto los alcanzó.