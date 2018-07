“Niego rotundamente haber usado dinero público en alguna etapa de la campaña”, aseguró ayer el alcalde Armando Cabada sobre las denuncias penales que enfrenta por supuestos delitos electorales y peculado.El presidente municipal dijo que las acciones legales que Morena emprendió en su contra son estrategias para presionarlo.“Seré muy respetuoso y estaré atento a lo que venga de las autoridades judiciales. Más bien pienso que son estrategias de presión que ellos están haciendo porque saben que tenemos la razón sobre lo que estamos haciendo”, subrayó.Dijo que confía en las instituciones, pero si ve algo turbio en el actuar de la Fiscalía General del Estado, ente que recibió la querella, lo va a señalar.El viernes, los abogados de Javier González Mocken, presidente electo de la coalición Juntos Haremos Historia, presentaron ante la Unidad de Delitos contra el Servicio Público un par de denuncias por supuestos delitos electorales en los que Cabada habría incurrido.Nahúm Nájera Castro y Federico Solano, representantes legales de González Mocken, señalaron que al alcalde usó fondos, vehículos, muebles y personal del Municipio para atender una agenda de carácter meramente electoral en una conferencia de prensa que ofreció en la mañana del jueves.Sobre esa acusación, Cabada dijo que es una “vacilada”.“Me parece una vacilada lo que están haciendo. Hablan creo de la utilización de un vehículo, pero habría que recordar que esos vehículos se utilizan para la protección de una institución que es el presidente municipal, no es cualquier cosa”, puntualizó.Afirmó que pidió licencia de cinco horas para ofrecer la conferencia de prensa en la que habló de la impugnación que presentó a la elección del Ayuntamiento.Advirtió que junto con sus abogados estará atento del curso de las investigaciones que se generen de la denuncia.Insiste: asamblea fue parcialEn publicaciones en redes sociales, Cabada insistió en que la Asamblea Municipal Electoral (AME) actuó con parcialidad al anular votos que reflejaban claramente la voluntad de los electores al sufragar por él en los recuadros de candidatos no registrados.“Esto es parte de lo que pasó en la Asamblea Municipal Electoral, lo cual descubre la falta de imparcialidad y apego a la resolución en la que el INE aprobó que es un voto válido toda marca en la boleta, que haga clara la voluntad del elector”, escribió el viernes en Facebook.Aseguró que la impugnación que presentó esta semana no es contra el partido Morena o su candidato González Mocken, “sino de la autoridad electoral local que no actuó de manera autónoma e imparcial”.“Esto pasó con más de 500 votos”, refirió con un video en el aparece el presidente del órgano local, Edgar Villegas Baray, cuando anula una boleta en la que un elector escribió Cabada tres veces en el recuadro de candidato no registrado.El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó mediante el Acuerdo INE/CG466/2017 los lineamientos para la preparación y el desarrollo de los cómputos distritales y de entidad federativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, con base en el contenido de los artículos 288 y 291 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en precedentes dictados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.Establece que para considerar como voto válido para alguna candidatura independiente, la marca debe estar en un solo recuadro o bien el nombre del candidato siempre y cuando la intención del elector sea clara.Pero también aclara que la Sala Superior estimó que, si en una boleta no se marcó ninguno de los recuadros que contienen los emblemas de los partidos o coaliciones, pero en otra parte de la boleta se asienta el nombre del candidato de cualquiera de los partidos contendientes o independientes, esto indica la intención del elector de encaminar su voto a favor de ese candidato, por lo que el voto debe considerarse válido. (Javier Olmos / El Diario)

