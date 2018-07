Nació un 10 de mayo de 1998 sólo con la intención de ser un lugar para intercambiar discos de vinil y hoy el Bazar Cultural del Monumento a Benito Juárez cumple más de 20 años en función.Pablo Montalvo Barajas, coordinador del bazar, narró que en los noventas ya no había tantos discos, pero él y un amigo buscaron un lugar para poderlos encontrar. Pasaron por El Chamizal pero les quedaba muy retirado, el Parque Borunda no fue opción por su vida propia y en ese entonces el monumento estaba abandonado.“Estaba lleno de gente sin hogar que vivía en las bancas, porque había bancas, ahora ya no hay, entonces llegamos ese mayo y casi, casi ganamos el lugar a golpes, porque ya estaba apoderado por esas personas”, expuso.Se habló con funcionarios del Departamento de Cultura para conseguir permiso y desde entonces la condición para vender ahí siempre ha sido que sean objetos antiguos.“Nos dimos cuenta que la gente que pintaba, leía poesía y un montón de ramas del arte también buscaban un espacio dónde juntarse los domingos y así fue creciendo”, expresó.En el 2006 con la remodelación municipal, todos salieron del parque bajo la promesa de volver al terminar los trabajos y permanecieron en un callejón de la calle Ignacio Allende durante toda la ola de violencia, hasta el 2011 que un nuevo Gobierno solicitó recuperar los espacios y retomaron el parque.“Somos más de 120 expositores, los primeros días luego del 11 no había nadie en la calle, la gente tenía miedo de salir y podemos decir que fuimos de los primeros lugares que nos envalentonamos en estar de nuevo en la calle”, dijo.Todos los domingos en un horario de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde se dan cita desde adultos de la tercera edad hasta adolescentes artesanos para poner a la venta un sinfín de artículos antiguos que al final del día, para muchos es un sustento y un estilo de vida.“Para mí son 20 años de mi vida y de domingos de lo mejor, es como un hijo que lo he visto crecer y de estar batallando. Me da mucha satisfacción porque en Ciudad Juárez no tenemos grandes cosas y el bazar, no ostentamos que sea lo mejor, pero es un punto de carácter familiar que además no cuesta”, puntualizó Montalvo.