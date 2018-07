La cifra de niños y adolescentes que han muerto en Ciudad Juárez tras sufrir agresiones con armas de fuego va al alza desde los últimos tres años, advierten registros oficiales.De acuerdo con la Dirección General de Información en Salud (DGIS), mientras en 2015 asesinaron 13 menores de 0 a 17 años, en 2016 el número de víctimas ascendió a 21.El año pasado esa estadística creció hasta 42 menores muertos con arma de fuego.El hecho más reciente ocurrió el viernes, cuando un hombre y su hija de 12 años fallecieron tras ser alcanzados por las balas.Otros dos menores, de 10 y 14 años, resultaron heridos en ese mismo ataque a la familia, que sucedió en la colonia Felipe Ángeles, en el norponiente de la ciudad.Linda Sepúlveda, vocera de la Jurisdicción Sanitaria II, reportó que los ataques a mano armada contra familias duplicaron los ingresos de menores heridos de bala al Hospital Infantil de Especialidades (HIE).Durante el 2017 fueron tres niños heridos, mientras que en el presente año suman seis los menores de 15 años baleados.La noche del martes, sobre las calles Verónica y Juchitán, otra familia sufrió un atentado. En el ataque fueron heridas tres mujeres, dos de ellas menores de edad de 5 y 15 años.El pronóstico médico para la niña identificada solo como Luna, es reservado, según la información que dio a conocer Sepúlveda.Su estado de salud es grave, al recibir un impacto de bala en el cráneo, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Fiscalía estatal.En tanto que la adolescente de 15 permanece en el Hospital de la Mujer con un impacto de bala en la espalda.De acuerdo con el archivo periodístico, el pasado 12 de abril otra menor resultó herida un ataque perpetrado contra su familia.En el evento fallecieron su hermano Amer Santiago Torres Acevedo, de 3 años, y su madre Aidé Liliana Acevedo Genis, quien recibió balazos en el rostro y pecho.La familia fue agredida en el bulevar Zaragoza y la calle Gregorio Salgado, cuando viajaban en una camioneta Chevrolet Equinox blanca modelo 2004.En junio otro menor, identificado como Leonardo R. M., de 5 años de edad, recibió un balazo en el rostro.Los agentes establecieron que las lesiones se produjeron en un domicilio de la calle Ejido Madera de la colonia Terrenos Nacionales.Las primeras investigaciones mencionan que pudo haber sido una bala perdida, ya que la agresión no iba dirigida contra el menor, según el portavoz de la dependencia ministerial, Alejandro Ruvalcaba Valadez.Leonardo fue trasladado al HIE, donde su estado de salud fue reportado como estable.En 2017, 31 hombres y 11 mujeres de hasta 17 años murieron en esta ciudad como consecuencia de disparos de arma de fuego, todos clasificados como asesinatos por el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED).El 29 por ciento de las agresiones sucedieron en una calle o carretera, en tanto que otro 10 por ciento en una vivienda particular y el resto o se ignora o no está especificado.Cifras del SEED detallan que hasta mayo del año en curso han muerto en todo el país mil 183 niños y adolescentes como consecuencia de ataques armados. Estos datos colocan a Juárez como el municipio más violento del país para niños y adolescentes.Según el SEED, a continuación están Acapulco, Victoria, Ecatepec, Reynosa, León, Chilpancingo, Benito Juárez, Texcoco y San Luis Potosí.Año y número de menores de hasta17 años asesinados2015 132016 212017 42Fuente: Dirección General de Información en Salud

