Por falta de presupuesto, la mayoría de los 154 monumentos de la ciudad se encuentran sin mantenimiento y en algunos casos inconclusos y sin reposición.El director del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (Ipacult), Miguel Ángel Mendoza Rangel, expuso que el presupuesto que se solicitó este año para mantenimiento fue de 726 mil pesos, pero no se aprobó.Agregó que con recursos que tenía la descentralizada, se invirtieron 95 mil pesos en los lugares donde durante este año se han realizado ceremonias cívicas por aniversarios.“Hemos pedido una ampliación a la Comisión de Gasto y Financiamiento para atender los monumentos, la verdad es que el Instituto no tiene la capacidad para atenderlos”, mencionó.Explicó que por ejemplo para reponer la pieza del niño manso de la obra “El Encuentro” que se ubica sobre el parque lineal Cuatro Siglos, se necesitan unos 150 mil pesos, pero no hay dinero.Dijo que debido a la falta de recursos, se puso en marcha el programa “Adopta un Monumento” y a la fecha participan 35 empresarios e instituciones educativas que únicamente se encargan de mantener las piezas en buen estado.Explicó que bajo este programa, los participantes trabajan en el mantenimiento del basamento y la imagen de la obra, bajo asesoría del Ipacult.El director del Instituto para la Cultura dijo que más que desatendidos, la ciudadanía descuida los monumentos.“Porque hemos estado pintando monumentos, basamentos, y más tardamos en pintarlos que la ciudadanía en volverlos a grafitear”, mencionó.Dijo que aunque sea pintura, “es un gasto que hace el propio instituto, pero creo que es más un trabajo de conciencia, una campaña de ciudadanización para que la gente respete los monumentos que hay en la ciudad”.Otro monumento que se quedó sin concluir es el “Ser Fronterizo”, que se encuentra sobre la avenida Paseo de la Victoria, pero tampoco hay recursos para terminarlo, afirmó la regidora coordinadora de la comisión de Nomenclatura y Monumentos, Seydi Medina Galván.La pieza del niño manso fue robada en febrero de 2015, le dejaron únicamente los pies.

