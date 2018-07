Luego de incendio reactivan negocios

Entre los vestigios que quedaron de la conflagración que consumió 36 de 350 puestos en el Mercado Óscar Ornelas la semana pasada, al menos cuatro de los afectados reactivaron ayer su negocio con unas cuantas cosas puestas a la venta.Los locatarios de los puestos quemados tuvieron pérdidas totales.Cerca de 12 estructuras dañadas aún permanecen en el lugar que fue acordonado con cinta amarilla para prohibir el paso.En el área se puede observar el aislante carbonizado en los tejabanes, cenizas y azulejos partidos.A una semana del incendio, el olor a humo aún se percibe en una caminata por el establecimiento que ayer funcionó sin energía eléctrica por el temor a que algo pudiera ocasionar un cortocircuito, dijeron algunos puesteros.Guadalupe Elías, coordinadora del mercado, explicó que se han contabilizado 14 toneladas de fierro retorcido y se ha utilizado maquinaria diversa para limpiar la zona, así como sopletes para cortar y llevarse el material dañado.“Se ocupó una compañía para que trozara las estructuras metálicas, para nosotros fue muy difícil estarlo desatornillando y con soplete se cortaron las líneas”, dijo.También resaltó que no se ha contabilizado el monto al que ascienden las pérdidas ya que había locales de ropa nueva, electrodomésticos, reparación de computadoras, muebles, cosméticos y de aires acondicionados, en los que varios comerciantes no pueden calcular la cifra.“Tenemos dos o tres compañías que están haciendo los presupuestos para volver a poner todo, nomás esperamos que lleguen para saber qué es lo que vamos a hacer, porque ni siquiera hemos tenido junta”, informó.Elías mencionó que esta ocasión se pedirá un material distinto de aislantes térmicos debido a que el material que tenían es muy inflamable y se busca hacer las cosas diferentes para prevenir problemas futuros.Resaltó que ya hay propuestas para rehacer los puestos pero que aún esperarán para hacer actividades de recaudación de fondos y que el mercado seguirá en función como todos los fines de semana desde hace 30 años.De acuerdo con una afectada, algunos de los vendedores prestaron uno de sus puestos o espacios para los comerciantes que tuvieron pérdidas totales, pero no todos han logrado volver debido a que no tienen mercancía.(Abril Salgado / El Diario)

