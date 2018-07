Acribillan a familia; ayer fueron 10 ejecutados

Cuatro integrantes de una familia sufrieron un atentado anoche en el que murieron ambos padres y sus dos hijos menores de edad resultaron heridos.Además otras ocho personas fueron asesinadas durante todo el día.El jefe de familia, que conducía la camioneta Ford Escape, repelió la agresión y terminó volcando en las calles Arroyo de las Víboras y Gardenia de la colonia Felipe Ángeles.Como resultado, de manera extraoficial se informó que murió el hombre y su pareja. Los dos menores quedaron lesionados.El reporte del hecho provocó la movilización de elementos de las corporaciones policiacas que aseguraron la escena y además pusieron en marcha un operativo coordinado en el norponiente para capturar a los responsables.Paramédicos prestaron los primeros auxilios a los lesionados para posteriormente trasladarlos a un hospital.En otro de los casos, un hombre fue ejecutado en el cruce de las calles Héroes del Carrizal y Municipio Libre en la colonia Anáhuac.La víctima vestía pantalón de mezclilla azul claro, zapatos de trabajo color amarillo y camiseta gris.Los hechos se registraron aproximadamente a las 3 de la tarde en dicha intersección, a donde arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para resguardar el área, peritos de Fiscalía General del Estado y personal del Servicio Médico Forense (Semefo).Otro hombre fue asesinado a balazos en un terreno baldío ubicado atrás del Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (Cersai).A las 7 de la tarde, en las calles Cuarta y Chihuahua de la colonia Ampliación Aeropuerto, otro ataque dejó a un hombre sin vida, lo que provocó una intensa movilización de la Policía.Vecinos informaron que escucharon detonaciones de arma de juego y después al salir a la calle encontraron a la víctima tirada en la vía pública.Los agentes pusieron en marcha un operativo en el sector, pero no reportaron detenciones.Alrededor de las 8 de la noche un hombre resultó herido en un intento de ejecución en las calles Batalla de Álamo y Batalla de Jueves Santo en la colonia Kilómetro 29, en el sur poniente de la ciudad.Paramédicos del Departamento de Rescate prestaron los primeros auxilios al lesionado y después lo trasladaron al área de Urgencias de un hospital.En la avenida Lerdo y 16 de Septiembre, en pleno Centro Histórico, se registró otra ejecución.La víctima, que vestía tenis y pantalón de mezclilla, quedó boca arriba sobre la banqueta. Los informes señalan que el hombre fue bajado de un vehículo y abandonado en el lugar.Extraoficialmente se señala que la víctima pudieran estar relacionada con los hechos en los que fue atacada la familia.Minutos más tarde se reportó otro homicidio en la colonia Independencia II. Hasta anoche no se dieron a conocer los nombres ni edades de las víctimas.Dos hombres más fueron ejecutados dentro de una vivienda ubicada en las calles Eslovenia y Guinea de la colonia José Martí.Casi de manera simultánea, la autoridad recibió el reporte de una mujer ejecutada dentro de su vehículo en el centro comercial que se ubica en el cruce del bulevar Talamás Camandari y calle Durango.Hasta anoche, la Policía no reportó detenciones en ninguno de los casos.

