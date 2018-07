Sospecha familia que 'Tomatito' es manipulado

Familiares de Juan Manuel Ruiz García, quien despareció desde el pasado cuatro de julio en la colonia Melchor Ocampo, consideran que el menor de 11 años pudiera estar con adultos que lo estarían aconsejando para no volver a casa.Juan Omar Ruiz, padre de ‘Tomatito’, comentó que ha recibido notificaciones sobre la presencia de su hijo en centros comerciales, sin embargo, en el tiempo que les toma llegar a esos puntos, el menor se va antes de que puedan localizarlo.“Nosotros creemos que está con alguien que lo está manipulando, ya nos han dicho que lo han visto en los centros comerciales y a los 15 minutos que llegamos, resulta que ya se fue”, expresó el padre del menor.Al cuestionarle si el menor pudiera estar acompañado de familiares o amigos, respondió que “si superamos quién es, ya lo hubiéramos agarrado, pero de la familia no es, el alguien más”, respondió.Ayer El Diario publicó que la Fiscalía de la Zona Norte informó que Juan Manuel ya tuvo antecedentes de haber salido de su hogar sin consentimiento de la familia, sin embargo, debido a su edad, su integridad se encuentra en riesgo.Al preguntar al papá sobre los motivos de ello, expresó que iba retrasado a una entrevista con el Ministerio Público, por lo que no podía seguir atendiendo la llamada telefónica.El menor salió de su casa de la colonia Melchor Ocampo desde hace 18 días y a pesar de que la denuncia ante las autoridades se dio de inmediato, hasta ayer no había sido reportado localizado.Desde entonces se ha emprendido una búsqueda casa por casa alrededor de esa colonia con la participan más de 25 efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, sin tener éxito hasta el momento.Su familia implora a través de las redes sociales y con pesquisas en toda la ciudad, ayuda de la comunidad.

