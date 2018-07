"No salimos a patrullar porque no hay una cuestión específica a qué vayamos , es mucho desgaste de material, equipo y muchos costos”, dijo ayer, Ricardo Fernández Acosta, comandante de la Quinta Zona Militar que comprende el Estado de Chihuahua, al ser cuestionado sobre la participación del ejército en la crisis de seguridad que vive Ciudad Juárez.El mando militar aclaró que aquí la Secretaría de la Defensa Nacional participa en apoyo a las diferentes corporaciones de los tres niveles de gobierno cuando se requiere de acompañamiento, en órdenes de cateos y operativos especiales.Mencionó que no hay despliegue relacionado con labor de inteligencia por parte de los militares en esta ciudad porque no se cuenta con grupos especiales para esta función, ya que no tienen facultades para investigar.Los crímenes alcanzaron ayer 107 homicidios dolosos en el mes actual y en lo que va del 2018 sumaron 645, al cierre de esta edición.Desde el mes de mayo hay una batalla que según las autoridades es derivada de una división interna en la pandilla “Los Aztecas”, lo que se traduce en homicidios en todos los sectores de la ciudad.La fricción que arreció en mayo ya ha cobrado la vida de unas 400 personas en menos de tres meses.La milicia tiene participación acentuada en la sierra de Chihuahua desmontando cultivos de mariguana y amapola, según comentó Fernández Acosta.Desde su perspectiva las ejecuciones en Juárez no están dirigidas a la población civil y se trata de un choque entre cárteles que se disputan la plaza local.“Hasta ahorita no ha afectado a la población civil y mientras no haya afectado a los civiles yo creo que es algo que no ha crecido en gran magnitud, todo es entre ellos (los grupos delincuenciales)… sí, se pierden vidas humanas y eso es lamentable, pero no está afectando a la población”, expuso el militar de alto rango.