Niegan que haya venta de plazas en el IMSS

El Sindicato del Seguro Social desestimó los presuntos casos de venta de plazas denunciados públicamente por el delegado de esa dependencia de salud.Felipe Alcántara Martínez, secretario general del organismo gremial en Chihuahua, consideró que hasta ahora no hay pruebas contundentes de tales acciones.“Todo lo que hay son rumores”, dijo. “Hasta el momento nosotros no tenemos ninguna denuncia por alguna persona al sindicato de que se vendan plazas. Tampoco dentro de los términos legales como PGR, Fiscalía, han tenido alguna denuncia fehaciente de que se estén vendiendo plazas”.Las declaraciones del dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) sección octava surgen luego de que el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Cristián Rodallegas Hinojosa, declaró que ha detectado al menos diez.De estos, 9 corresponden a Ciudad Juárez y uno a la capital del estado, aseguró en días pasados el funcionario.De acuerdo con Alcántara Martínez, los casos a los que se refiere el delegado tienen que ver con que personas presentan papeles con matrículas, turnos y sueldos falsos.Atribuyó esta situación a cuestiones políticas de los candidatos que, dijo, buscan la secretaría general del sindicato en Chihuahua, que está próxima a elegirse.“No hay nada real”, aseguró. “Ningún trabajador de los que está laborando en el IMSS ha comprado una plaza, al menos en esta gestión mía, de 2012 a 2018”.El líder sindical pidió a quienes denuncian los presuntos casos acudir ante las autoridades correspondientes con pruebas de la venta de plazas.En días pasados, Rodallegas Hinojosa dijo que el IMSS no ha detectado a empleados que trabajen en la dependencia tras haber obtenido su puesto de forma ilegal.El caso que cobró mayor notoriedad es el del exenfermero Jorge C.A., quien fue vinculado a proceso penal por homicidio y además es investigado por el asesinato de al menos seis personas más.Sin embargo, el año pasado, el Sindicato denunció en Juárez ante la Procuraduría General de la República (PGR) a dos hombres que se presentaron a trabajar en unidades médicas locales con documentación y número de matrícula falsos.En esa ocasión, las firmas de los dirigentes del Sindicato fueron falsificadas, lo que llevó a éstos a hacer pública la situación y deslindarse de ello.

