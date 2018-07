Abandonado, con falta de alumbrado, sin árboles, baños ni bebederos y con los juegos destruidos se encuentra el parque Anapra de las calles Tiburón y Huachinango, que fue construido hace cinco años para que fuera como un Chamizal en miniatura.En la colonia hay un patronato de nueve personas que ayudan a organizar las labores de limpieza y seguridad en esa área. De manera constante han hecho peticiones formales, pero hasta el momento todavía no llega la ayuda para rehabilitar el parque, aunque ahora, parece que sí tendrán respuesta.Edmundo Urrutia Beall, director de Parques y Jardines del Municipio, dio a conocer a través de un comunicado que en la primera etapa se plantarán alrededor de 150 árboles y se reactivará el sistema de riego.“Además se rehabilitarán algunos juegos infantiles con que cuenta el espacio y se dará capacitación a algunos vecinos para que se hagan cargo de manejar el sistema de riego”, se informó.Se pretende que sean los mismos vecinos quienes se encarguen de atender el espacio una vez rehabilitado y reforestado, para que finalmente se transforme en el área verde del norponiente de la ciudad”, indicó el comunicado.Juan Rivera Ortiz, miembro del patronato de vecinos, comentó que no reciben ningún tipo de apoyo económico para comprar material de limpieza y ellos han tenido que solventarlo.Epifanio Díaz, encargado de las labores de limpieza en el parque, dijo que él compró una manguera de 50 metros para regar los árboles, y el trabajo lo hace junto con sus hijos y su compadre.Otra situación a la que se enfrentan los habitantes es a la falta de seguridad porque no hay rondines de manera constante por parte de la Policía, y tampoco llega el servicio de recolección de basura.En el campo de futbol sólo encendían las lámparas los viernes, sábados y domingos, pero ahora ya no hay. “A la primera nevada fallaron las lámparas y se las llevaron, pero ya no las regresaron”, comentó Epifanio Díaz.Después de haber recibido la solicitud de los vecinos, personal del Municipio acudió a verificar las condiciones y será hasta mediados de agosto que el parque esté listo para beneficiar a las 400 familias de ese sector, agregó el comunicado.El parque lo solicitaron vecinos de la colonia Anapra al Gobierno federal, y tardaron casi tres años para construirlo. [email protected]

