Protestan en el puente vecinos de la Juanita Luna

Vecinos de la colonia Juanita Luna protestaron ayer en el puente Santa Fe para impedir que los desalojen de sus viviendas.De acuerdo con María García, líder de la colonia, son 300 familias las que invadieron esos terrenos, pero desde hace mucho tiempo han querido regularizar su situación y no han obtenido una respuesta favorable por parte la Dirección de Asentamientos Humanos.Leonel Alberto Ortega, director de Comercio Municipal, dijo que el alcalde Armando Cabada le encomendó ayudarles para resolver su situación.Los manifestantes exigían que Arturo Ayala, director de Asentamientos Humanos, les entregara firmado un acuerdo en el que se comprometería a no desalojarlos de sus viviendas.Tanto la líder como los que protestaban aseguraron que los terrenos en donde ellos viven no son de alto riesgo, porque en las lluvias pasadas no tuvieron afectaciones en sus casas.El funcionario dijo que él se encargaría de que Asentamientos Humanos le entregue toda la documentación correspondiente al caso, ya que es la dependencia encargada de revisar los predios, pero como no hay buena relación se atendería en conjunto con el licenciado Marcos Soriano, quien será el mediador en este caso.“Cuando vayamos del Municipio les vamos a avisar para que no se sientan amenazados”, aseguró el titular.Comentó que el próximo lunes recibirá a las 9:00 de la mañana a un comité de vecinos en la Presidencia para levantar un censo de las personas afectadas.Sin embargo, la líder de la protesta afirmó que la vez pasada les dijeron lo mismo, pero confiarían en Ayala, con la condición de que si no cumplía el acuerdo al que llegaron se volverían a manifestar.El funcionario pidió a las personas que organizaran una comitiva de 10 personas para trabajar en conjunto; también les solicitó que llevaran sus documentos para saber quiénes están en posesión de esos terrenos.El pasado 12 de junio, los habitantes de la colonia Juanita Luna protestaron en la explanada de la Presidencia Municipal para demandar el predio que era utilizado como campo de beisbol.Detienen a dosAgentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron la detención de Omar P. C. y Javier Omar P. G., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de daños, toda vez que ambos le causaron averías a un vehículo de la marca Nissan, línea Altima GXE, modelo 2000, que estaba en fila sobre la avenida Juárez para cruzar el puente Santa Fe con destino al vecino país.La intervención policiaca se dio cuando agentes que realizaban recorridos de prevención y vigilancia en la avenida Juárez cruce con la calle Gardenias, en la zona Centro, se percataron de que un grupo de personas se manifestaba y dos de ellas causaban actos de molestia obstruyendo el paso a los conductores que pretendían ingresar a los Estados Unidos.En ese momento, el propietario de un carro de la marca Nissan, línea Altima GXE, modelo 2000, color blanco, con placas de circulación del estado de Texas, señaló a los hoy detenidos como los responsables de causarle daños a su vehículo en el parabrisas y defensa delantera, esto a golpes al impedirle el paso.Por lo anterior, Omar P. C. y Javier Omar P. G., ambos de 34 años, fueron detenidos y trasladados a la Estación de Policía del Distrito Universidad, donde el juez de Barandilla ordenó su consignación ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de daños.