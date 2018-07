Atienden llamado y limpian parque

Preocupados por el abandono en el que se encuentra tanto por parte de los vecinos como de las mismas autoridades, un grupo de adolescentes tomó ayer picos, escobas y rastrillos para limpiar el parque de la colonia Portal del Roble.Hasta este espacio público ubicado en el cruce de las calles Portal del Ébano y Puerto Anzio llegaron los jóvenes que forman parte de Colectivarte, grupo que tiene como objetivo rescatar los parques en zonas de riesgo.América Villanueva, de 17 años, fue una de las que se sumó a la causa, interesada en rescatar este espacio del abandono en el que se encuentra por parte de los mismos vecinos, quienes por la situación de inseguridad que se vive en el área y por la falta de mantenimiento, no salen a divertirse en él.“Estamos arreglando el parque para que se mire mejor y la gente venga, yo vivo por aquí y en la noche casi no hay alumbrado y no les gusta salir así porque les da miedo”, expresó la adolescente.Los jóvenes fueron convocados casa por casa por esta asociación que trabaja con fondos otorgados por Ficosec, Fundación Paso del Norte, Open Society Foundations y Cehilíder.Mientras que a través de las redes sociales se extendió la invitación a los vecinos para invitarlos a colaborar también.Las actividades consistieron en además de la limpieza, sembrar árboles, pintar en el piso juegos de colores y construir una sombra con material reciclado en el área en la que los camiones hacen su parada.Tirsa Sánchez Gómez, coordinadora comunitaria en Colectivarte, dijo que este tipo de actividades está enfocado específicamente en el rescate de parques de colonias del suroriente de Juárez, donde los jóvenes están más vulnerables.Desde hace cuatro meses se ha estado trabajando con grupos de hasta 30 adolescentes, a quienes se les imparten talleres teóricos y prácticos relacionados con infraestructura verde y mobiliario, para enseñarles temas que les permitan participar en actividades de su entorno.Se trata del segundo espacio que se rescata, pues anteriormente se trabajó en el Parque Oriente, donde con la ayuda de material reciclado se construyó infraestructura para que los jóvenes pudieran realizar actividades de parkour.Fabián Medina, de 15 años, es otro de los jóvenes activos, quien mencionó que a pesar de que no recibe alguna compensación económica, le gusta sumarse a las actividades para mejorar su entorno.“Cuando vamos a un parque y lo rescatamos, hacemos que la gente se sienta más familiarizada con él y empieza a salir y a convivir con sus niños”, recalcó.La intención es llegar a más espacios y enseñar a los participantes a realizar gestiones por ellos mismos.

