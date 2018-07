Abogados del partido Morena denunciaron ante la Fiscalía General del Estado al presidente municipal Armando Cabada Alvídrez por supuestos delitos electorales en que habría incurrido como servidor público. Lo señalan por usar recursos de la administración mientras atendía asuntos del proceso electoral.La queja fue recibida ayer pasado el mediodía por un agente del Ministerio Público en la Unidad de Delitos contra el Servicio Público y fue presentada por Nahúm Nájera Castro y Federico Solano, ambos representantes legales del alcalde electo Javier González Mocken.Nájera Castro indicó que como pruebas presentarán un acta notarial que documenta testimoniales de personas que participaron en una conferencia que ofreció el candidato independiente en un hotel de la ciudad el jueves, en la que lo resguardaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.Solano detalló que ahí estaba también Gerardo Sáenz, quien tiene el cargo de secretario privado de Cabada.Asegura que se utilizaron fondos, vehículos, muebles y personal del Municipio para atender esta agenda de carácter meramente electoral.“Estaban en horas de trabajo con escoltas pagados por el Municipio. Usaron una pickup Ram y una Suburban blindada que también es propiedad municipal. Él (Cabada) dijo que solicitó permiso de cuatro horas pero debió hacerlo por medio del Cabildo y el Cabildo no ha sesionado”, manifestó.Se trata de la rueda de prensa que ofreció el mandatario juarense en el hotel Real Inn, en la que justificó la impugnación que hizo a la elección de Ayuntamiento, señalando que hubo parcialidad de la Asamblea Municipal Electoral (AME) hacia González Mocken.Antes de la presentación de la denuncia de carácter penal, el abogado señaló que fue aquí y no en la Procuraduría General de la República (PGR) que se presentó la querella, pues el Estado debe investigar en el ámbito de su competencia de acuerdo con los artículos 102 y 21 de la Constitución.“Son delitos de peculado tipificados en el artículo 240 y el delito cometido por servidores públicos en materia de delitos electorales artículo 340 fracción tercera del código penal para el Estado de Chihuahua”, explicó.Dijo que el código penal de Chihuahua tiene un capítulo de delitos electorales y una legislación que establecen reglas de competencia. Al ser una elección de Ayuntamiento, aplica el código sustantivo penal y es competencia de la Fiscalía recibir y tramitar una denuncia como ésta.“La Fiscalía debe realizar las diligencias necesarias para determinar la existencia del hecho delictuoso que se señala”, dijo.“Ninguna persona, ningún candidato, ningún funcionario público puede disponer de bienes del Municipio bajo su custodia para favorecer a algún candidato o a algún partido político. Toda aquella persona y servidor público que tiene bajo su guardia y custodia este tipo de recursos debe utilizarlos para la función que hace pero no para fines electorales”, agregó.Sostuvo que hay elementos suficientes para que se dicte un auto de vinculación a proceso, aunque eso le corresponderá determinar a la FGE dentro de sus atribuciones para la persecución de los delitos.Señaló que el delito de peculado por el que se le acusa a Cabada puede ser sancionado con una penalidad de seis meses a cuatro años de prisión; mientras que los delitos electorales cometidos por servidores públicos es sancionable con uno a nueve años de cárcel sin derecho a la libertad bajo fianza”.Por su parte, Víctor Valencia, vocero de Cabada en lo referente al proceso electoral, dijo que las acusaciones de Solano son un distractor de lo central, la impugnación.“Está en su derecho de hacerla, pero tiene la obligación de presentar las pruebas contundentes de su acusación. Esa acusación carece de veracidad por los recursos que utilizó Cabada y hay elementos documentales para confirmar que no fue así”, sentenció.Mientras que Sáenz también aseguró que solicitó permiso para estar en esa conferencia.“Hemos hecho todo apegados a la ley, porque no queremos que la justicia se distraiga con cuestiones de ese tipo”, sostuvo.

