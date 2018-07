Además de la doble impugnación a la elección del Ayuntamiento juarense, el Tribunal Estatal Electoral (TEE) tiene encima otros 51 recursos similares qué resolver en 41 días, antes de la fecha límite, que es el 31 de agosto.De Juárez, el TEE dio entrada ayer a los primeros cuatro medios de impugnación que interpusieron los partidos Encuentro Social (PES) y Acción Nacional (PAN) a las cómputos de los distritos 07, 08, 09 y 05, refieren los estrados del órgano jurisdiccional.El magistrado presidente del tribunal, Víctor Yuri Zapata Leos, dijo que el tiempo de resolución y trámite varía en cada asunto por lo complejo y lo voluminoso, porque debe cumplir requisitos previos que en su defecto hace que algunos se resuelvan como improcedentes.Sobre la doble impugnación de las elecciones de presidente municipal de Juárez –que presentaron el candidato independiente Armando Cabada y el de Morena, Javier González Mocken– consideró que quizá no necesariamente serán los últimos recursos en atenderse, sino se determinará cuando el documento llegue oficialmente a sus instalaciones, de acuerdo a lo complejo y lo voluminoso del expediente.Aunque consideró que es una buena cantidad de asuntos a resolver, dijo que todos van a salir a tiempo, antes del 31 de agosto para que si el fallo no es a favor, los quejosos puedan recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que tendría un tiempo todavía menor para atender sus inconformidades.“Trataremos de darle la mayor celeridad a todos los expedientes que tenemos; obviamente tenemos que resolverlo porque sabemos que el recurso puede ser revisado también en los órganos federales”, comentó.Dijo que el TEE tiene personal de base de más de 20 abogados para atender esta carga de trabajo.Hay que mencionar que el tiempo de respuesta del tribunal estatal es menor a la de otros procesos electorales, porque no será a principios de octubre cuando los diputados locales electos y los integrantes de los ayuntamientos tomen protesta, sino para el primero y el 10 de septiembre, respectivamente.En los municipios de Guazapares, Coronado, San Francisco de Borja, Santa Bárbara y Casas Grandes, también se presentaron recursos de inconformidad a las elecciones de los ayuntamientos, de acuerdo con el Instituto Estatal Electoral.Municipio, quién y qué se impugna• GuazaparesImpugna PRI casillas en la elección de ayuntamiento• CoronadoPRI casillas en la elección de síndico• San Francisco de BorjaPRI casillas en la elección de ayuntamiento• San Francisco del OroPAN, síndico• Doctor Belisario Domínguez,PAN y coalición Por Chihuahua al Frente, elección de síndico• MeoquiAdolfo Medina Flores, ayuntamiento• Nuevo Casas GrandesPT, ayuntamiento• MeoquiMorena, ayuntamiento• Casas GrandesPRD, ayuntamiento• Santa BárbaraMC miembros de la elección ayuntamiento del PRI• Santa Bárbara,Por Chihuahua al Frente, planilla ayuntamiento del PRI• BuenaventuraPRI, ayuntamiento• AscenciónPRI, ayuntamiento• Santa BárbaraPor Chihuahua al Frente, planilla del PRI• Santa BárbaraPor Chihuahua al Frente, síndico• Praxedis G. GuerreroPAN, ayuntamiento• BuenaventuraPAN y por Chihuahua al Frente planilla ayuntamiento coalición promovente• Casas GrandesPAN planilla ayuntamiento coalición promovente• Delicias y RosalesMorena, diputaciones mayoría relativa• ParralPAN elección sindicatura• CamargoPRI, distrito 19• DeliciasPAN, distrito 19• JuárezPES distritos 08, 09 y 10; PAN distrito 05• ChihuahuaPES distrito 15(Pendientes impugnaciones en otros 10 municipios)

