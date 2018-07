Tras recuperar la libertad después de que fue acusada del homicidio de su pareja, María Guadalupe Pereda Moreno desea ahora terminar una carrera en sicología para ayudar a las otras internas a enfrentar su proceso.Después de pasar dos años con nueve meses en prisión por el asesinato de Carlos Alberto Balderas, ofreció ayer una rueda de prensa acompañada por sus abogadas en la que exhortó a otras mujeres atender los primeros signos de violencia para evitar amenazas de muerte como le sucedió a ella.“Debemos a estar atentas desde la primera señal, el primer grito, la primera ofensa, todo, por muy mínimo que sea. Nosotras a veces justificamos que es porque nos quieren y lo normalizamos pero no es así”, expresó.‘Mary’, como la conocen todos, fue condenada en agosto de 2017 a tres años de cárcel con derecho a la libertad condicional si pagaba 436 mil pesos, sin embargo, el viernes un tribunal la absolvió al decretar que actuó en legítima defensa.La mujer de 22 años platicó que decir la verdad fue la clave que la ayudó a recuperar la libertad, ya que insiste en que se defendió y actuó en defensa propia después de que su pareja intentara asesinarla mientras él se encontraba alcoholizado.Mencionó que al pasar tanto tiempo en prisión fue testigo de cómo existen otros casos similares al de ella, en el que mujeres se encuentran pagando condenas injustamente, por lo que desea apoyarlas.“A las que siguen reclusas, no se den por vencidas. Hay muchas injusticas, yo estoy privilegiada por estar aquí, pero no pierdan la fe, es difícil estar ahí pero tengan confianza”, dijo.“No llevan una buena defensa y la familia las abandona, cuando caes, es como si te hubieras muerto. Se necesita muchísimo apoyo, cosa que ahí dentro no les dan”, añadió.Agradeció a organizaciones como Casa Amiga y Red Mesa el apoyo que le brindaron durante ese tiempo.“Fue gente que creyó en mí desde un inicio”, recalcó.Mencionó que aunque al principio tuvo dos abogados, el primero de ellos solamente se aprovechó de la situación para obtener dinero, mientras que el segundo dejó el caso por motivos personales.

