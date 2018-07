Luego de 35 días de noticias falsas y perfiles automatizados en las redes sociales para denostar a los candidatos a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, ahora se desató una ‘guerra’ virtual para desacreditar no sólo las dos impugnaciones, sino la vida personal de quienes recurrieron a ese recurso legal.El pasado miércoles, a unas horas de que venciera el plazo establecido por la legislación electoral, el presidente municipal y candidato independiente Armando Cabada Alvídrez, y el alcalde electo de Morena Javier González Mocken, impugnaron la elección.El primero fue por 75 casillas con mil 465 votos más capturados y más de 500 sufragios anulados, con lo que “voltearía el resultado”, mientras que el segundo señala que le quitaron 5 mil votos a Morena.Después de haber presentado los recursos, los ataques arreciaron entre seguidores de los candidatos con el uso de videos, memes y fotografías alteradas.Desde el 2015, los enfrentamientos electoreros se mudaron por completo a las redes sociales, principalmente a Facebook y Twitter, tras la reforma electoral en el sexenio del presidente Felipe Calderón que prohibió la realización de spots en radio y televisión que “denigren o calumnien a instituciones, partidos políticos o personas”.A partir de esa fecha esas plataformas digitales de Internet han servido como nicho de descalificativos que violan la ley, lejos de los ojos de los árbitros electorales.Como en todo combate entre dos peleadores, tanto Armando Cabada Alvídrez como Javier González Mocken han sido golpeados desde antes de iniciado el proceso electoral.A los señalamientos durante la campaña contra el independiente por ‘la falta de promesas cumplidas en pavimentación y alumbrado público’, luego del 1 de julio los cibenautas le sumaron la etiqueta de ‘mal perdedor’. En los últimos días le han reclamado también que mientras ‘anda ocupado en la impugnación, la inseguridad y violencia han crecido’.En el caso de Javier González Mocken, atacado en el período de la elección por su relación con el priismo y un supuesto fraude por la adquisición de lámparas de alumbrado público, los usuarios de las redes sociales le agregaron el calificativo de un ‘político tramposo’. También lo han calificado de ‘aferrado’. La pelea campal en el mundo virtual se recrudeció en algunos grupos cerrados de Facebook ‘especializados’ en política, pero también se ha llevado a otros donde se ofrecen artículos usados, comida o servicio de Uber de Ciudad Juárez.Esta guerra sucia postelectoral se basa en mentiras que despiertan la ira, desesperanza y miedo. La honestidad, la moral y la legalidad no caben en las mentalidades de estos atacantes virtuales, que también recurren a los defectos físicos, profesionales, culturales, familiares o de otra índole.El conflicto postelectoral también se extendió a WhastApp, una herramienta parte de la cotidianidad en la comunicación en el trabajo, familia, relaciones sociales y ahora como canal de información política.En esta plataforma los impactos se potencializan gracias a que la mayoría de sus usuarios que reciben esa información, la comparten en otros chats.De acuerdo con las últimas estadísticas nacionales, en ciudades como Juárez, seis de cada diez mexicanos usa WhatsApp. Esta semana, por ejemplo, circuló un video alterado donde aparece Cabada Alvídrez hablando de Luis Miguel, mientras otra grabación mostraba a González Mocken con algunos priistas.QUE YA LE PAREN...Lejos de los seguidores del alcalde electo y del independiente, se encuentran quienes piden un alto al conflicto electoral y no están del lado de ninguno. Ellos se han encargado de colocar su posicionamiento en las redes con memes o publicaciones en las que solicitan poner en primer plano el interés de la ciudad y no el de la política.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.