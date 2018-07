Comerciantes de la avenida División del Norte dijeron estar preocupados por un semáforo peatonal que desde hace aproximadamente dos meses se encuentra derrumbado a la altura de la calle Fidel Ávila; es precisamente con el que se ayudan padres de familia para cruzar la calle y dejar a sus pequeños en la primaria Leyes de Reforma.Entrevistados en el sector explicaron que esto ocurrió durante una noche porque todo estaba bien en la zona hasta la mañana siguiente cuando ya se encontraba derribado, y desconocen la causa, ya que ninguna autoridad se ha acercado y nadie ha manifestado interés en repararlo.Señalaron que sienten el temor porque al ser una avenida muy transitada, los automovilistas van a altas velocidades y normalmente el semáforo era con el que se detenían o reducían su velocidad, pero esto ya no ocurre y ahora los niños del sector deben “torear” y esquivar los carros.Un vecino mencionó que aunque por el momento los menores se encuentran de vacaciones, es preocupante esta situación para todos los que deben cruzar la vialidad.Alexandra Solís, vocera de la Dirección de Tránsito Municipal, explicó que al ser un accidente que dañe la infraestructura pública se le cobra al responsable, pero al ser un cobro por partes, en la dependencia de Contraloría se tarda para bajar el recurso.Resaltó que si Control de Tráfico tiene material disponible para reparar los daños, lo hace, de lo contrario se retira el material dañado.En un recorrido realizado por El Diario también se observaron dos luminarias quebradas en ambos carriles del puente en el bulevar Municipio Libre. Una, ubicada en el carril con circulación de poniente a oriente, no cuenta con foco.Hasta el cierre de edición no se respondió la solicitud de entrevista en lo relativo a las luminarias.

