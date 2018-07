Con anticipación, padres de familia se preparan para comprar los útiles escolares y uniformes que requerirán sus hijos en el próximo ciclo escolar. Todavía faltan unas semanas para que sus hijos regresen a la escuela pero ya buscan ofertas debido a que el precio de los artículos que incluye la lista es elevado.Guillermo Gallegos tiene dos hijos, de seis y 10 años de edad. Hace unos días realizó la primera compra de útiles escolares en una papelería del suroriente de la ciudad; como el sueldo que percibe no le alcanza para cubrir la totalidad, lo hará en partes.Los padres de familia que llevarán a sus hijos a la primaria, tendrán que pagar alrededor de 2 mil pesos por cada estudiante, entre colegiaturas, uniformes y útiles escolares, una cantidad que para muchos supera su sueldo.De la lista que Guillermo surtirá deberá pagar un par de uniformes que le costarán alrededor de mil pesos.También necesita ahorrar para completar los uniformes deportivos, y aunque se los exigen en la escuela, él no ha podido comprarlos, comentó.“Ayer compré sólo 200 pesos de útiles y hoy compraré otra parte porque no me alcanza”, dijo Guillermo Gallegos padre de dos menores de seis y 10 años.El panorama es parecido para Flora Cruz, madre de tres hijos, quien también se prepara con seis meses de anticipación pues ella y su marido pagarán una colegiatura de mil 600 pesos cada tres meses de su hijo que asiste a la universidad.Para el regreso clases de su hija que asiste a la secundaria tendrá que desembolsar más de mil 500 pesos, entre el paquete escolar y mil 300 pesos del uniforme. Para lo que necesita su hijo que está en la primaria deberá pagar alrededor de mil 850 pesos.Con lo que gana su esposo en la maquiladora, y lo que ella aporta planchando ropa y vendiendo productos de belleza no es suficiente para ese gasto, por lo que guarda poco a poco dinero, para no batallar con el regreso a clases.“Los útiles de mi hijo de primaria no los he comprado, me estoy esperando a las ofertas”, comentó.Aunque su hijo trabaja y a su esposo le dan en la maquila un bono de 850 pesos, todavía tiene que prever los gastos del hogar, comentó.Entre los clientes de la tienda ubicada al suroriente de la ciudad se encontraba otra madre haciendo sus compras. Ella tiene dos niños de ocho y seis años de edad, ambos asisten a una escuela ubicada cerca del fraccionamiento Villa Residencial del Real.Tan sólo en su hijo que ingresará al primer grado de primaria gastó mil pesos; para el que cursará tercer grado, todavía no sabe con precisión cuánto será el monto total, pero estima que la cantidad será similar.En cuanto al costo de los uniformes que llevan a diario sus dos hijos, aseguró que la camisa, el pantalón y los zapatos le costarán 700 pesos. Además, ambos hijos deben portar uniforme deportivo y le saldrán en 500 pesos cada uno.“Es por eso que me preparo con mucha anticipación; de la inscripción son 500 pesos”, expresó la madre.Entusiasmada junto con sus dos hijos, Gloria Sapién revisaba ayer las ofertas de los cuadernos, juegos geométricos y diccionarios que usarán este año escolar; ambos se matricularon la escuela primaria 8 de Mayo, ubicada en la colonia Hidalgo.Buscando no sólo los diseños más coloridos y la calidad de los productos recorrían los pasillos con una empleada del local para comparar precios y calidad.El año pasado, tan sólo en los gastos de su hija en edad de preescolar fue de 2 mil pesos, por lo que este año siente un alivio al hacer sus compras con anticipación, expresó.El esposo de Gloria es el único que aporta de manera económica para los gastos familiares. “Poco a poco seguiré comprando las cosas porque están canijos los gastos, a veces compro de los más baratos”, platicó.En el suroriente de la ciudad, en un establecimiento que también pone a la venta estos artículos, una trabajadora comentó que las últimas semanas son las más concurridas por los padres de familia y estudiantes para abastecerse de estos artículos. (Verónica Domínguez / El Diario)