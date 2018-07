Se defiende titular de la asamblea

Edgar Villegas Baray defendió su desempeño al frente de la Asamblea Municipal Electoral (AME), después de que el candidato Armando Cabada señalara que no supo hacer su trabajo.En conferencia de prensa, acusó al alcalde de conducirse con mentiras con las que, dijo, trata de mal informar a la ciudadanía.“Es totalmente falso, Cabada está en su papel de que no le favoreció el resultado”, expresó ayer.Villegas Baray habló sobre los votos que se anularon y que Cabada asegura que no debieron invalidarse porque la intención de la ciudadanía era clara al sufragar a su favor.“Él dice que le anulamos algunos votos e incluso pone alguna imagen donde su servidor anula un voto y dice que esos votos deben contar a su favor”, explicó.“Si ven de nuevo ese video, donde estamos resolviendo esos votos reservados, mi voz dice que la boleta tiene un cruzamiento dentro del recuadro del partido Morena, tiene un cruzamiento dentro del recuadro del candidato independiente y en el recuadro de candidatos no registrados dice Cabada.“Conforme a los criterios del Tribunal Electoral no se advierte cuál es la intencionalidad del ciudadano y el razonamiento por el cual no van en coalición, porque obviamente Morena y el independiente no están en coalición, por lo tanto el voto debe ser nulo”, añadió.Y en cambio, reviró que se encontraron miles de boletas en que la intención primaria del ciudadano era sufragar por Morena, pero se les encontraron doble cruzamiento con distintos lápices.Eso hace presumir que tras el cierre de las casillas hubo manipulación de las boletas para favorecer al independiente, anotó.Sostuvo que desde la AME se actuó con plena honestidad, de manera imparcial y con profesionalismo, y que el resultado fue certero y avala la voluntad de los juarenses. “Tengo la conciencia tranquila”.Mencionó que será el Tribunal Estatal Electoral el que deberá responder y se dará cuenta de que hay información que está dando Cabada que está manipulada.“Lastimosamente como ciudadano y presidente de la asamblea, pues sí da pena ajena, porque como ustedes lo ven en el video donde da la conferencia de prensa, quiere confundir a la ciudadanía cuando del mismo video se desprende la falsedad y las mentiras con las que se conduce”.Sostuvo que la actuación de la asamblea estuvo conforme a derecho y los criterios del máximo tribunal del país.

