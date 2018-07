Confirman intentos de soborno a mandos

Integrantes del crimen organizado sí han tenido acercamiento con mandos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) para hacer ofrecimientos económicos, mismos que se han rechazado, dijo ayer el director estatal de la corporación, Álvaro Serrano Escobedo.Lo anterior luego de que agentes del CES, que protestaron el pasado miércoles en esta ciudad, denunciaron la posibilidad de que existan complicidades de sus mandos con el narcotráfico.Los agentes comentaron a El Diario que eso habría originado las recientes bajas de policías estatales, ya que grupos antagónicos del crimen estarían en desacuerdo con favoritismos y actúan en represalia, por lo que exigieron la renuncia de sus superiores.Ayer el director estatal del CES anunció una investigación interna por la muerte del agente Omitilo Agüero Olivas, el pasado domingo, que fue el detonante para que 30 agentes protestaran abiertamente y denunciaran a sus superiores de que daban un trato preferencial a ciertos subalternos y de ser corruptos, según comentaron durante el acto.Álvaro Serrano dio a conocer la rotación del comisario, Antonio Soledad Pérez, quien encabezaba aquí el grupo de Operaciones Especiales del CES, pero advirtió que su traslado a la capital del estado no obedece a los señalamientos de los subalternos que se manifestaron un día antes.Desaprobó las formas en que los agentes hicieron saber su inconformidad públicamente, ya que dijo, “hemos estado abiertos” y nunca se buscó un acercamiento para discutir la problemática que manifestaron.Dijo que los agentes de la protesta ya no se presentaron a trabajar ayer y 12 de ellos formaban parte de una comisión asignada al municipio de Ignacio Zaragoza para reforzar la seguridad en la zona noroeste. Asuntos Internos les va a llevar un procedimiento, dijo.Sobre lo delicado de los señalamientos que se vertieron por los agentes inconformes, relacionado a las posibles componendas entre altos mandos del CES y un grupo de la delincuencia organizada, el director de la corporación dijo no tener conocimiento.El mando policiaco agregó que hay detenciones de varios integrantes de diferentes grupos delincuenciales y no se ve marcadamente una inclinación hacia determinada organización.Aceptó que ha habido acercamientos de la delincuencia organizada para corromper a la corporación y dijo que éstos se han dado a través de personas detenidas que han manifestado que sus jefes tienen esa disposición “para tratar de llegar a un acuerdo”, pero hemos respondido –dijo– “que no hacemos acuerdos con delincuentes”.

