Lleva a foro internacional caso 'Campo Algodonero'

“Mi hija Esmeralda era una niña buena, amorosa, trabajadora y que tenía muchas ilusiones como todas las niñas de su edad. Ella estaba muy feliz por los preparativos de su fiesta de 15 años. Pero ya no la pudimos festejar porque fue secuestrada y asesinada”.Con estas palabras Irma Monreal Jaime inició su participación en el seminario internacional “Éxitos y desafíos en los sistemas regionales de derechos humanos”, realizado con motivo del 40 aniversario de la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).El seminario se llevó a cabo los días 18 y 19 de julio en San José, Costa Rica. El foro denominado “Protegiendo los derechos humanos: la voz de las víctimas”, moderado por Patricio Pazmiño, juez de la CIDH, permitió a las víctimas dar testimonio de cómo los gobiernos de sus respectivos países les negaron el derecho a la justicia.La madre juarense habló por las víctimas halladas en el “Campo Algodonero” en 2001.“Cuando la Corte Interamericana emitió su sentencia del caso en noviembre de 2009 sentimos que todos los años de lucha habían valido la pena, pues era una sentencia que se hacía cargo del contexto de violencia hacia las mujeres en nuestra ciudad y obligaba al Estado mexicano a tomar medidas de no repetición, de acceso a la justicia y de reparación para nuestras familias”, dijo Irma al público, entre ellos Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.La sentencia, continuó, es un referente poderoso en materia de derechos humanos. “Sé que ha habido muchos cambios en políticas públicas favorables para las mujeres de mi país a raíz de esta sentencia”.“Aunque creo que la sentencia no se está aplicando como se debe en cuanto a la investigación de los casos y a las medidas de no repetición, porque en Juárez siguen desapareciendo niñas y mujeres a quienes después se encuentra asesinadas”, advirtió.Develó las inconsistencias de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado, ahora a cargo del gobernador Javier Corral, y dijo que el Equipo Internacional de Peritos en Ciudad Juárez, como una acción de cumplimiento de la sentencia, no revisó el caso de Esmeralda porque la FGE ya tenía un detenido.“Yo nunca estuve de acuerdo con esta detención ya que la Fiscalía nunca me presentó pruebas firmes sobre la culpabilidad del presunto responsable. Esta persona fue liberada hace unos meses por falta de pruebas fehacientes como yo se lo había dicho a la Fiscalía”, dijo.Finalmente, la madre de familia nombró a todas las víctimas cuyos restos fueron localizados el 6 y 7 de noviembre de 2001 en un campo sembrado de algodón en Ciudad Juárez.Claudia Iveth González, Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez, María de los Ángeles Acosta Ramírez, María Rocina Galicia, Mayra Juliana Reyes Solís, Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz y una joven que hasta la fecha no ha sido identificada.Las activistas sociales Patricia Gualinga, del caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador; Karen Atala, Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile; Lucrecia Molina Theissen, Caso Molina Theissen Vs. Guatemala y Macarena Gelman, Caso Gelman Vs. Uruguay, estuvieron presentes en el seminario.