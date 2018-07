El vicepresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C., Guillermo Franco Aguilar, fue detenido por agentes ministeriales al ejecutarse una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado, al parecer cometido en perjuicio de sus dos hijos biológicos. Horas más tarde quedó en libertad al estimar un Tribunal de Control que no es necesario remitirlo al Cereso.Aunque la pena que podría alcanzar de ser encontrado culpable sería hasta 16 años de prisión, el juez Apolinar Juárez Castro permitió a Franco enfrentar el proceso penal en libertad.Como medidas cautelares el resolutor le prohibió al empresario inmobiliario salir de la ciudad, así como acercarse y/o comunicarse con las víctimas, y le ordenó acudir cada mes a firmar ante el personal del Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISPJ).Al presentar cargos legales en contra de Franco, quien también es abogado, la agente del Ministerio Público (MP) señaló que él ejecutó varios actos sexuales en contra de sus hijos biológicos de 4 y 7 años de edad, desde enero y hasta el pasado 24 de junio en el interior de una residencia ubicada en calzada de Rincones de San Marcos del fraccionamiento que lleva el mismo nombre.Los hechos salieron a la luz pública cuando la niña les contó a sus maestras lo que le estaba sucediendo y ellas presentaron un reporte a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM). Agentes de esa dependencia acudieron al colegio y trasladaron a los menores al área de Trabajo Social y luego le notificaron a la madre, quien posteriormente presentó la denuncia penal.La mamá de las víctimas –de identidad reservada– declaró que ella desconocía las presuntas agresiones cometidas en contra de sus hijos y refirió que desde septiembre del 2017 solicitó el divorcio porque el empresario ejercía violencia psicológica y económica contra ella.Al final de la audiencia pública, realizada en la décima sala de los juzgados locales, la agentes del MP le solicitó al juez que le impusiera al acusado la medida cautelar de prisión preventiva por las penas que podría alcanzar y la existencia del riesgo de que se sustraiga de la acción penal.Al resolver la petición, el titular del Tribunal señaló él estaba obligado a ponderar la pena máxima de acuerdo con la formulación de cargos en la que no estaba claro si se trata de uno o varios delitos; consideró que efectivamente existe un riesgo de sustracción pero no al grado de restringirle a Franco Aguilar el derecho a la libertad.La audiencia de vinculación o no a proceso contra el acusado quedó programada para el próximo lunes. [email protected] redaccion.diario.com.mx

