Piden a Mocken rescatar el Centro

Desorden con el ambulantaje, suciedad, deterioro e inseguridad por asaltos a ciudadanos y comerciantes son los problemas que día a día se enfrentan en la zona Centro de la ciudad, denunciaron comerciantes y el párroco de Catedral, Eduardo Hayen Cuarón.Debido a la situación ayer convocaron a una rueda de prensa en la que solicitaron al alcalde electo, Javier González Mocken y al gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, atender el corazón de la ciudad.“Quienes amamos a Ciudad Juárez por lo mucho que nos ha dado, hemos de pedir insistentemente a nuestros gobiernos el rescate del Centro Histórico, porque sólo alimentándonos con nuestras raíces hemos de construir nuestro futuro”, mencionó el sacerdote Hayen.El párroco de Catedral, Eduardo Hayen Cuarón, dijo que en esta ciudad no se ha dado importancia a la preservación de edificios históricos y espacios públicos, como parte del fortalecimiento del amor a esta tierra.“Ha sido triste ver el deterioro paulatino que ha sufrido la zona del Centro con tantos locales, casas abandonadas, desorden en el comercio, delincuencia y suciedad por muchas partes”, manifestó.“Señor gobernador, señor presidente municipal electo, ustedes son personas nacidas en esta ciudad, los juarenses les pedimos de la manera más atenta que muestren el amor a sus raíces, enardeciendo nuestro Centro Histórico como se ha hecho en otras ciudades de la república y que pasen a la historia como hombres que su ciudad recuerde con cariño”, expuso el sacerdote.El presidente de la Asociación de Comerciantes de la avenida Juárez, Recaredo Núñez Álvarez, dio que el mayor problema que enfrentan en el primer cuadro de la ciudad es la violencia, robo a comercios y transeúntes.“Ya hay ejecuciones, que es lo más triste, robo a transeúntes, entran a los centros comerciales, roban bolsas, roban mercancías, que eso es lo mínimo, pero ya que existan ejecuciones frente a los paseantes, pues qué imagen estamos exportando”, manifestó.En una conferencia a la que convocaron ayer frente a la Antigua Presidencia Municipal, leyeron una carta dirigida a Mocken en la que solicitaron que las sesiones de Cabildo se realicen en ese edificio y el alcalde despache ahí.“Estamos pidiendo una limpia integral, que no haya privilegios, que sea una zona turística, una zona histórica”, mencionó Núñez Álvarez.“Que las cámaras de vigilancia estén al 100 por ciento, instalar nuevas en puntos más estratégicos, tener alumbrado público de primer nivel, generando confianza a los visitantes nacionales e internacionales, una Policía a la altura de Ciudad Juárez”, dice la misiva.También piden guías turísticos bilingües los fines de semana y días festivos americanos, reactivar una caseta de información turística, que el transporte urbano no transite por la avenida Juárez y que los oficiales ciclistas de Tránsito tengan criterio y educación, que sean preventivos, no recaudadores. (Araly Castañón / El Diario)• Limpia integral• Que sea una zona turística e histórica• Que las cámaras de vigilancia estén al 100 por ciento e instalar nuevas en puntos más estratégicos• Tener alumbrado público de primer nivel• Policías• Guías turísticos bilingües los fines de semana y días festivos americanos• Reactivar una caseta de información turística• Sacar el transporte urbano de la avenida Juárez• Oficiales ciclistas de Tránsito con criterio y educación

