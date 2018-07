Dan a 300 migrantes apoyo de transporte

Durante el transcurso del año cerca de 300 migrantes mexicanos han acudido a las oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Social para solicitar el apoyo de transporte que les permite regresar a su lugar de origen.Alba Cardona Trevizo, subsecretaria de la dependencia, destacó que entre los casos que se han dado, la mayoría de ellos ya intentaron cruzar dos o tres veces a Estados Unidos, e incluso hay quienes no se resignan a dejar a su familia y regresar a México porque fueron los únicos repatriados.También informó que se cuenta con un fondo de 500 mil pesos anuales por parte del Gobierno estatal para el pago de este transporte que únicamente los traslada hasta la Ciudad de México.“Lo importante es resaltar que estos transportes sólo llegan a la Ciudad de México y eso es debido a que tenemos un proveedor que nada más el servicio lo da hasta la CDMX, ya de ahí, si necesitan irse más al sur, tendrían que conseguir los recursos para trasladarse”, explicó.Al menos 50 migrantes más se han acercado a las oficinas durante estas últimas dos semanas, el 95 por ciento de ellos son varones y también se tiene el registro de dos familias enteras con padres e hijos provenientes de Veracruz y Chiapas, destacó.Cardona mencionó que en el 2017 se otorgaron 500 apoyos de este tipo y que en estos meses el ejercicio de dicho fondo ya va al 50 por ciento de la inversión, debido a que ha aumentado el número de migrantes.“Para que ellos accedan a este derecho, tienen que traer su carta de repatriación. A la hora de pasar el puente existen muchos migrantes que no pasan por el proceso, sino que se van, entonces cuando llegan y piden el apoyo no se lo podemos dar, ninguno de los apoyos, porque tiene sus reglas de operación”, expuso.La funcionaria dio a conocer que también Protección Civil del Estado apoya este programa con kits de alimentos con atún, agua y galletas, además de kits de limpieza con cepillo dental y jabón, para que los migrantes puedan comer y asearse durante su viaje de regreso.“Siempre los migrantes estuvieron dentro del presupuesto y en sí las personas migrantes son sujetos prioritarios para Gobierno del estado”, aseguró Cardona Trevizo.

