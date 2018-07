En medio de señalamientos de parcialidad y tras haberse decretado desierta la comparecencia de dos testigos de la defensa, ayer se retomó el juicio oral en contra de siete presuntos miembros del Cártel de Sinaloa acusados de haber cometido un doble homicidio y un intento de asesinato en el Valle de Juárez en el 2014.Se trata del juicio oral número 159/18 que se sigue en contra de Jesús Alejandro Muñoz Rábago, alias “El Weber”; Jorge Antonio Soto Padilla, “El Ixo”; Luis Adrián Zúñiga González, “El Chato”; Manuel Iván López Gamiño; Rito Soto Vega; Mario Alonso Galván Valdez, “El Chino” y Jesús Alberto Hernández Mijares “El Benito”, acusados de haber cometido los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.Los hechos motivo de este enjuiciamiento sucedieron el pasado 17 de septiembre de 2014 en una desponchadora ubicada en la intersección de la carretera Juárez Porvenir y Lázaro Cárdenas, en el ejido El Sauzal. En donde fueron baleados Rodolfo Hernández Carbajal, Ricardo López García y Raúl Ochoa Stevens, los dos primeros murieron, uno en las instalaciones de la Cruz Roja y otro en el Hospital General, y el tercero logró sobrevivir.El juicio se había suspendido para buscar a dos testigos que pretendía interrogar la abogada defensora, pero la litigante Rosa María García Palacios no le aportó al tribunal los datos suficientes para localizarlos.Ayer la presidenta del Tribunal, Evangelina Zúñiga, le informó a García y a la agente del MP que ya se agotó la búsqueda de estas dos personas y no se ha tenido respuesta, por lo que por determinación unánime de ese órgano colegiado se declaraba desierta la comparecencia de los dos testigos.Uno de éstos se presentó cuando el Ministerio Público (MP) lo requirió y aunque García tuvo la oportunidad de interrogarlo no lo hizo, decidió esperar a que el juicio estuviera en la fase de desahogo de pruebas de su parte.“La defensora no consiguió información para seguir apoyándola, se ha limitado a exigir al tribunal y al MP que se consiga a los testigos. El tribunal ha percibido que la defensa busca dilatar el juicio oral, pero en aras de la defensa técnica a la que tienen derecho los sospechosos se ha hecho todo para que los testigos comparezcan”, afirmó Zúñiga.Antes la defensora había acusado al Tribunal de favorecer al MP al permitirle presentar pruebas no autorizadas al momento que se dictó el auto de apertura a juicio oral y al acceder a las peticiones que plantea y también acusó a los jueces de tener prisa en acabar el juicio.

