Villegas no hizo bien su trabajo: Cabada

El presidente de la Asamblea Municipal Electoral (AME), Edgar Villegas Baray, no hizo bien su trabajo, fue parcial y por ello hubo errores al computar los votos que se contaron uno por uno, dijo ayer el alcalde Armando Cabada Alvídrez, quien busca reelegirse en el cargo por la vía independiente.Expresó que hay 75 casillas con esa falla y que le dan una ventaja de mil 465 votos, más 528 que se consideraron para candidatos no registrados, la mayoría porque los ciudadanos no escribieron su nombre completo o con errores ortográficos.Afirmó que con la impugnación lo que busca es que se haga bien el conteo de la elección.Cabada hizo ayer estas declaraciones después de que el miércoles su equipo de campaña impugnó las 75 casillas ante la AME, y luego de que el martes en la noche, su hermano Sergio Cabada y director general adjunto del Canal 44, reconoció en un editorial en ese medio el triunfo del abanderado de Morena, Javier González Mocken.Incluso le deseo mucho éxito “a quien ahora le tocará dirigir los destinos de nuestra amada Ciudad Juárez; las campañas políticas quedaron atrás y tenemos que seguir todos juntos adelante”.En conferencia, el alcalde dijo que presentó un aviso de ausencia ante la Secretaría del Ayuntamiento para faltar ayer a su cargo por cuatro horas, documento que exhibió.“Esta impugnación que hemos presentado, primero no es para anular la elección, porque finalmente se logró lo que nosotros exigimos desde un principio, que se abrieran todas las casillas y que se contaran todos los votos”, anotó.Dijo que tampoco es algo en contra de Morena ni de González Mocken, quien el viernes pasado recibió la constancia de mayoría de parte de la Asamblea Municipal Electoral, “es simple y llanamente para que se haga respetar la voluntad de los juarenses”.Explicó que al final del recuento de votos, en 75 casillas, al momento del cómputo no se registraron mil 465 sufragios a su favor.Dijo que la mayoría de esos errores se presentaron en su contra, por ello descalificó el trabajo de la AME, particularmente del presidente Villegas.“Porque una y otra vez no nos concedió lo que en derecho teníamos a exigir documentación de lo que era el recuento de los votos, inclusive mandó sacar en una ocasión con la fuerza pública a uno de nuestros representantes legales”, manifestó.Consideró que hubo abuso de autoridad de parte de Villegas Baray, y por ello decidió impugnar.Dijo que el presidente de la AME fue un “árbitro parcial que no supo hacer bien su trabajo, y que lo hemos señalado de manera muy clara con pruebas suficientes, que indican que no sé si fue por ignorancia o simplemente y sencillamente por no tener la experiencia de poder manejar un órgano tan importante”.Explicó que hasta el miércoles su equipo de campaña logró obtener las casillas en las que se equivocaron al momento de la captura, y por eso impugnaron esa noche.El abogado de Morena, Federico Solano, intentó ingresar al salón donde se ofreció la conferencia, pero no se le permitió la entrada porque era para representantes de los medios de comunicación.Solano llevó al notario público número 12, Guillermo Dowell Delgado, para que diera fe de la rueda de prensa que convocó el alcalde “para confundir a la ciudadanía”, expuso.