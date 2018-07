Alcalde es un mal perdedor: Mocken

Un equipo de 18 abogados, tres de ellos enviados del Comité Ejecutivo Nacional del partido Morena, trabaja en la defensa del triunfo del presidente electo Javier González Mocken, aseguró ayer el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, tras señalar a Armando Cabada de ser un “mal perdedor” y anunciar que lo denunciaría ante la Fepade por el delito de peculado.González Mocken, quien es abogado de profesión, descartó un escenario de la anulación de las elecciones y la implementación, en consecuencia, de un concejo administrativo provisional desde el Congreso del Estado, ante las impugnaciones que presentaron la noche del miércoles él y su principal contrincante en las urnas, el independiente Cabada.“Es obvio que esta impugnación que hace el señor Cabada es improcedente”, afirmó.Dijo que Cabada es un “mal perdedor que no acepta la derrota”, señalando que el miércoles se reunió con su gabinete y mandos de la Secretaría de Seguridad Pública para hacer creer que entregaría la Presidencia Municipal sin contratiempos, pero como parte de una estrategia para que su equipo se confiara y no alcanzara a maniobrar ante la impugnación que interpuso en la noche.“Pensé que iba a tener un momento de sensatez”, dijo.El equipo jurídico del candidato presentó la misma noche del miércoles otro recurso de inconformidad ante la Asamblea Municipal Electoral (AME) para que se revisen 120 casillas en las que se les anularon más de 5 mil votos.Esos fueron sufragios que eran para la coalición Juntos Haremos Historia y se invalidaron debido a que después del cierre de casillas se alteraron las boletas, según la denuncia.A su impugnación la llamó una estrategia jurídica para defenderse del acto legal de la contraparte, refirió.Dijo que los 18 abogados que están trabajando en el caso son expertos en materia jurídica electoral por parte del CEN de Morena, el comité municipal y la dirigencia local del Partido Encuentro Social (PES), con el que conformaron una alianza.Aseguró que Cabada está mal informado porque su impugnación no va a proceder, se va a resolver en breve por los tribunales y sus abogados lo están engañando, “yo como abogado se lo digo”, apuntó.Al inicio de la conferencia de prensa, González Mocken señaló: “nosotros no estamos utilizando obviamente los recursos públicos para hacer actividades electorales que hace el señor Cabada”.Con esos comentarios se refirió a un evento similar que Cabada hizo más temprano y en el que se presenciaron elementos de la Policía municipal para resguardarlo.“Esta mañana se dio fe pública de cómo utiliza los recursos a su favor para atender asuntos electorales siendo presidente municipal, burlándose de los juarenses, violentando las reglas, los códigos, los ordenamientos que están establecidos para que todos sigamos las reglas del juego”, acusó.Sobre ello, anotó que interpondría una denuncia ante la Fepade, pero ya no se informó más tarde si se tramitó. Su equipo de comunicación social no respondió a esa pregunta.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.