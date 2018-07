Presidente de la Asamblea Municipal no supo hacer su trabajo: Cabada

El presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, ofreció esta mañana una rueda de prensa en la que dio a conocer que tras realizar el conteo de voto por voto en la Asamblea Municipal Electoral (AME) hubo error en la captura de los resultados de 75 casillas que representan mil 465 votos a su favor. Además dijo qué hay 528 sufragios que se declararon como candidato no registrado cuando tenían su nombre como “Cabada” o en un caso se escribió “Armando Cabada Alvidez” y sólo porque faltaba una letra a su apellido lo declararon como candidato no registrado.Dijo que el presidente de la AME, Edgar Villegas Baray, no supo hacer su trabajo. “No sé si fue por ignorancia o sinceramente por no tener experiencia para manejar el órgano electoral”, mencionó.Cabada dijo que para ofrecer la rueda de prensa solicitó esta mañana una licencia a la Secretaría del Ayuntamiento para separarse del cargo por cinco horas. Expuso que si en el Tribunal Estatal Electoral no se cuentan bien los votos llegará hasta el Tribunal Federal. Aseguró que no se trata de un asunto personal, “es un asunto de sumar bien los votos de cada quien”, declaró.El abogado de Morena, Federico Solano, intentó ingresar a la rueda de prensa que se realizó en el salón de un hotel, pero no se le permitió la entrada porque era una rueda de prensa para representantes de los medios de comunicación.Solano llevó al notario número 12, Guillermo Dowell, para que diera fe de la rueda de prensa que convocó el alcalde “para confundir a la ciudadanía”, expuso Solano.

