El 15 de julio del 2010 es una fecha que permanece en el recuerdo de muchos elementos del Departamento de Rescate Municipal, pues tres paramédicos de la corporación atendieron el llamado para auxiliar a un presunto policía en el cruce de Bolivia y 16 de Septiembre, cuando un automóvil explotó de manera repentina.Ese día cambió para siempre las vidas del teniente Cervantes, Nancy Paz y Felipe Caldera, ya que dicho suceso les generó secuelas con las que dos de ellos aún deben vivir, mientras que el teniente poco después falleció a causa de las lesiones causadas por la explosión.En la oficina de la corporación se conserva un chaleco desgarrado y con manchas de sangre, que fue usado en esa ocasión y perteneció a la paramédica Nancy Paz, quien fue pensionada por las múltiples secuelas que le ocasionó el incidente.Luego de tres explosiones internas por la carga de energía en su cuerpo, aproximadamente 90 terapias en la columna, múltiples heridas en distintas partes del cuerpo, la pérdida de un tímpano y tres meses en cama, el paramédico y ahora teniente Felipe Manuel Caldera Rivera vive para servir a la comunidad con la plena convicción de que ese es su objetivo en la vida.“Es una experiencia maravillosa, he aprendido muchas cosas en el transcurso de mi carrera como técnico en Urgencias Médicas (TUM)”, dijo.A casi 14 años de trabajo como paramédico, Caldera narra que desde que era pequeño siempre tuvo gusto por los artefactos médicos pero por cuestiones económicas en su familia no le fue posible estudiar Medicina, aunque no se dio por vencido.Cuando tenía 16 años encontró una ambulancia por la calle y su madre, Sandra Rivera, lo acompañó a preguntar pero se topó con el primer obstáculo: su edad, y aunque le explicaron que no podría abordar una ambulancia, se ofreció para lavar los vehículos de emergencia y entonces se le brindó la oportunidad de capacitarse.El Teniente Felipe Manuel Caldera Rivera termina su certificación como TUM a los 18 años y con seis años de voluntariado se decide a pedir trabajo en las filas de la corporación de Rescate y logra ingresar a la edad de 22; desde entonces, relata que son miles de servicios en los que ha estado presente.Entre las cosas más difíciles de su trabajo, narra que presenciar servicios donde están involucrados los niños en hechos violentos es algo muy duro.A pesar de no querer ahondar mucho en los detalles de ese 15 de julio, Caldera aseguró que el incidente del coche bomba marcó su vida para siempre pero de manera positiva, ya que su esposa y fiel compañera estuvo siempre luchando a su lado e incluso lo apoyó para regresar, al igual que su familia y colegas.“El estar al servicio de los demás es estar al servicio de Dios, y yo estoy orgulloso de servir a Dios todos los días”, expresó. (Abril Salgado / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.