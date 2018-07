Los cuerpos de tres personas en estado de descomposición fueron exhumados por personal de fiscalía el miércoles de los patios traseros de dos viviendas diferentes.Las casas donde fueron localizados los cuerpos habrían sido atracadas en robos violentos tipo “housejacking” por una banda de delincuentes que mataba para robar, principalmente vehículos.El fiscal Zona Norte, Jorge Nava López, informó que siete de los participantes que conformaban dos bandas criminales ya están detenidos.Ayer se conoció que los cinco últimos, arrestados el lunes en posesión del automóvil propiedad de una pareja de adultos mayores robados y calcinados en la colonia Hidalgo, originalmente pertenecían a una misma banda que venía operando desde el 2015.El grupo era dirigido por Flor Cazarín González, alias “La Madrina”, detenida con orden de aprehensión a finales de junio pasado, y a quien testigos protegidos relacionan con 25 homicidios de este tipo, donde incluso a una de sus víctimas le cortaron la cabeza.El fiscal Nava dijo que por delitos de esta banda se investigan a la fecha ocho casos donde hay nueve víctimas mortales, a quienes habrían asesinado para despojarlos de sus autos, entre ellos la pareja de maestros jubilados de la calle Coyoacán, el sábado anterior.Durante el miércoles se realizaron seis cateos en domicilios particulares con el resultado de tres exhumaciones de igual número de cuerpos.Alejandro Ruvalcaba dijo que dos de los cuerpos en descomposición fueron hallados ayer a las 16:56 horas en una vivienda de la calle Monte Mesa en la colonia Parajes de San Juan.Ahí los cuerpos pertenecían a dos hombres cuyas edades no pudieron establecerse.El otro cadáver fue localizado en una fosa clandestina del patio trasero de la vivienda localizada en la calle Washington de la colonia Parajes de San Juan, donde intervinieron peritos y criminólogos de la Fiscalía de Género.Silvia Nájera, vocera de esta última dependencia, dijo que no pudo determinarse el sexo de esta persona debido al estado de descomposición.Los tres cuerpos estaban enterrados a menos de un metro de profundidad, y sólo en el último de los casos se determinó que la víctima sufrió de fractura de cráneo y tenía un alambre enredado a la altura del cuello.Ayer se realizaba el sexto cateo en un domicilio cuya dirección fue reservada.En otras tres viviendas intervenidas, dos en la colonia Senderos de San Isidro y otra más en Parajes de San Juan, no se localizaron cuerpos sepultados, dijo Nájera.

