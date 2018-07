Con casi 15 días de retraso, corporaciones policiacas realizan rastreos en los alrededores de la colonia Melchor Ocampo en busca del menor Juan Manuel Ruiz García de 11 años y reportado como ausente desde el pasado 4 de julio.La familia del menor ha realizado varios operativos y pegas de pesquisas en diferentes puntos de la ciudad con la intención de que la ciudadanía se sume a la búsqueda, ya que temen por la integridad del adolescente.Ante la petición de Daisy García, madre del adolescente apodado “Tomatito”, el alcalde Armando Cabada Alvídrez ordenó el pasado miércoles que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) se sumaran a los rastreos.Juan Ruiz, padre de Juan Manuel, dijo que desde el día de ayer se está haciendo el operativo de búsqueda en las colonias Melchor Ocampo e Hidalgo, por ser el entorno conocido por el menor.“La autoridad es la que toma la decisión de dónde hacer la búsqueda y están haciendo su trabajo”, dijo ayer Juan Ruiz, padre del menor.Precisó que su hijo se salió de la casa desde la madrugada del miércoles 4 de julio.“Sí, ese mismo día se dio aviso a las autoridades y hasta apenas ahora se están movilizando”, lamentó el padre de familia.Arturo Sandoval Figón, vocero de la SSPM, dijo que en el rastreo los agentes de todos los distritos, de la Policía Canina K-9 y cadetes, han buscado en casas abandonadas, en las colonias aledañas y preguntado a los vecinos para obtener mayor información“Ayer (miércoles) se trabajó toda la tarde y en la noche; no se obtuvieron resultados positivos, pero se está apoyando a la autoridad investigadora que activó la Alerta Amber”, explicó el portavoz.El Ministerio Público ha dado seguimiento a la información que aporta la familia y la que obtienen según sus propias indagatorias.“Tenemos un testimonio de una persona que menciona que vieron al menor aquí en la ciudad, en un centro comercial y le preguntaron por su estado de salud y dijo que estaba bien, el menor sabe que lo están buscando pero él dijo que no quiere regresar a su hogar”, dijo Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía General del Estado.Agregó que se acudió a la plaza comercial y se buscó al menor, pero no fue localizado.Las pesquisas que se distribuyen en las redes sociales tienen dos versiones. Una pesquisa cita que la madre denunció la ausencia de su hijo ante el Ministerio Público a las 03:30 horas del miércoles 4 de julio. El documento menciona que el menor le pidió permiso para salir al parque y ya no regresó. La madre acudió a Trabajo Social y no lo tenían y luego preguntó a sus amigos que no sabían nada de él.Otra pesquisa menciona que el menor se salió por la parte de atrás de la casa con rumbo desconocido. La familia ha recibido testimonios que refieren que el menor anda solo, deambulando por varias tiendas de la ciudad y en sitios cercanos al hogar donde radicó hasta el pasado miércoles.El vocero de la FGE exhortó a los ciudadanos a informar a esta institución si tienen conocimiento del paradero del adolescente. El menor cuenta con la garantía de protección de las instituciones gubernamentales, por lo que no deben tener miedo de hablar con la Policía.Si usted tiene información que permita dar con su paradero, comunicarse al 911 Emergencias, al 089 Denuncia Anónima y al teléfono 614-429-33-00 extensiones 10706, 14289 y 14379.Llame al:• 911 Emergencias• 089 Denuncia Anónima• 614-429-33-00 extensiones 10706, 14289 y 14379

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.