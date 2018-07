Luego de 11 años de haber sido abierto al público uno de los más atractivos proyectos turísticos en la ciudad, los tres paraderos del periférico Camino Real se encuentran en total abandono.De ellos sólo queda la destrucción y se han convertido en nido de malvivientes donde reina la inseguridad.Los miradores “De la Montaña”, “Rosa de los Vientos” e “Hidalgo”, están ubicados a lo largo del Camino Real. Fueron construidos en la administración (2004-2007) del expresidente Héctor Murguía Lardizábal.En un recorrido hecho por El Diario se apreciaron los daños a las estructuras metálicas de los tres miradores. En el De la Montaña, el acceso es inseguro ya que se encuentra un derrumbe en la entrada, además 14 postes de luz de metal fueron cortados.También los baños no tienen retretes ni los demás accesorios, la valla de alambre y metal está destruida y la construcción ya no tiene techo.La condición de abandono, saqueo y vandalismo tiene varios años. En 2007, visitantes denunciaron que en una de las paredes había decenas de impactos de bala en el Hidalgo.Desde aquel entonces, era obvio el robo de infraestructura, sobre todo la relacionada con iluminación.En el “De la Montaña”, abierto al público en octubre de 2007, se llevaron postes completos del sistema de alumbrado público; fueron cortados desde su base.Las familias que acudían hasta hace unos años decían disfrutar de la vista panorámica de Ciudad Juárez y El Paso, así como de la Sierra de Juárez desde una perspectiva única, aunque ya no es posible hacerlo por lo peligroso que resulta.Debido al estado de destrucción en los que se encuentran ahora, no se encontraron personas visitando los lugares, lo único que prevalece son los ruidos de insectos, roedores y el roce del aire a los matorrales secos.El mirador Hidalgo en sus inicios contó con 14 asadores, sombras, bancas y tres puntos ‘volados’ tipo jaula circular para admirar el paisaje, que sobresalen de la superficie del cerro con un sostenimiento de 18 metros.Tenían una base de concreto armada, nueve metros enterrados en tierra y ahogados en concreto, indican datos técnicos que fueron dados a conocer por autoridades municipales.Se equipó además con andadores de concreto cubiertos con sombrillas, área de servicios sanitarios, alumbrado general, 28 cajones de estacionamiento, losas de concreto, así como áreas adornadas con cáscara de nuez.Actualmente, de las 14 mesas de descanso sólo dos están en buenas condiciones. Tres placas solares están dañadas por disparos de arma de fuego y otra la quitaron para dejarla en una de las salidas.En el “Rosa de los Vientos” el escenario es muy similar. Se observan postes del sistema de alumbrado que fueron sustraídos, mientras que los que permanecen carecen del alambrado necesario para funcionar.En este paradero abunda el grafiti y la basura.Datos periodísticos de El Diario indican que constantemente este sector es vandalizado debido a que existen personas dedicadas a la venta de pedacería de metal. Los postes y las estructuras de mayor tamaño son rebanadas hasta con pulidoras eléctricas.También se informó sobre los comerciantes que tienen este tipo de negocios que se dedican a recibir este tipo de material, pero cuando llegan las autoridades no pueden comprobar la conexión con los objetos que fueron sustraídos de ese lugar.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.