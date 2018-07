Acusan a hombre de golpear a su esposa

Una orden de aprehensión se ejecutó en contra de un hombre por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar y ayer se le impuso la cautelar de prisión preventiva.El acusado Humberto Alonso Carbajal Orona al parecer utilizó una navaja y una varilla para amagar a la víctima.En una audiencia encabezada por el juez de Control, Lorenzo Villar Chavarría, la agente del MP encargada de la carpeta de investigación le formuló cargos legales a Carbajal al señalar que los hechos sucedieron los días 8 y 9 de julio pasados en una casa ubicada en el fraccionamiento Arecas II.La representante social explicó que el primer hecho sucedió aproximadamente a las 20:00 horas cuando la víctima —de identidad protegida— le dijo a su cónyugue que había tomado un cambio y él reaccionó de forma violenta. La insultó y la amenazó de muerte al tiempo que la amagaba con una navaja.El segundo presuntamente ocurrió el 9 de julio fue alrededor de las 09:00 horas en la misma vivienda cuando Carbajal Orona presuntamente tomó un pedazo de varilla para apretarle el cuello a la víctima, la tiró al piso y la insultó porque ella no aceptó tomarse una pastilla que él le había dado para el dolor estomacal.El pasado 15 de junio, al parecer Carbajal volvió a pegarle a su pareja y fue detenido por agentes municipales y puesto a disposición del MP. Esta autoridad decretó la libertad debido a que no se reunían los requisitos para presentarlo ante un Tribunal de Control y horas después solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por los primeros dos hechos.Ayer después de escuchar la formulación de cargos, Humberto Alonso Carbajal decidió guardar silencio y el debate se dio en la etapa de medidas cautelares.La representante social pidió al Tribunal que le impusiera la prisión preventiva por el presunto uso de armas blancas y porque no tiene un domicilio ya que habitaba en la vivienda conyugal. Mientras que los abogados defensores señalaron que su representado podía presentar con posterioridad un domicilio diferente.Al resolver la petición de la fiscal, el juez consideró que le asistía la razón precisamente a la fiscal y le impuso al acusado un año de prisión preventiva.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.