Descartan invasores dejar la Juanita Luna

Mientras los invasores de la colonia Juanita Luna aseguran que no se moverán de sus casas improvisadas de cartón y madera, el director de Asentamientos Humanos, Arturo Ayala Galindo, declaró que una vez que se ratifique la elección se podrá ir a desalojarlos porque el lugar en el que están es de alto riesgo.“Ellos refieren que tienen toda la esperanza que la siguiente administración les va a regularizar, sin embargo, cualquier administración no va a poder regularizar porque está considerado un vaso de capitación”, aseguró Ayala.Dijo que la última tormenta no afectó la zona, pero una lluvia más fuerte seguramente va a causar estragos.Por eso advirtió que deben buscar alternativas de reubicación.“Van a tener que salir a través del desalojo o voluntariamente. Estoy esperando que quede firme el resultado de la elección para efecto de tomar alternativas, si tenemos que platicar con los que nos van a suceder o platicar en el caso de que haya una controversia”, declaró el funcionario.A su vez, la líder de los invasores, María Esther García Castillo, afirmó que ya hay cuatro etapas de la nueva colonia, donde los habitantes ya cuentan con agua y electricidad.Los colonos aseguraron que la zona no es de alto riesgo, pues dicen que ha llovido muy fuerte y no les ha pasado nada, por eso insisten en quedarse ahí.“Nosotros queremos abordar a Mocken pero no hemos podido, nosotros hemos ido a buscarlo todos los vecinos pero no lo hemos hallado porque anda ocupado, vamos a plantearle que nos eche la mano para regularizar, que queremos pagar, no queremos robar”, aseguró.Dijo que primero pidieron apoyo al alcalde Armando Cabada Alvídrez, pero no quiso.“Íbamos apoyar a Cabada, pero como no quisieron ayudar, pues ni modo, nosotros nos vamos con otra persona”, mencionó García. (Araly Castañón)